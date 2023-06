Baranki i źrebak czyli nowe maleństwa na szczecińskiej uczelni

Imiona tryczków zostaną wyłonione w drodze konkursu. Fot. ZUT

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie z dumą ogłasza, że w jego murach pojawiły się kolejne maleństwa: dwa baranki oraz źrebak. Bez wątpienia wdzięku im nie brakuje.

Tryczki, czyli samce owiec, przyszły na świat na początku czerwca, to owoce miłości Basi i Krzysia, Dużego Łebka lub Dryblaska.

– Ojcostwo nie zostało do końca ustalone – przyznaje Emilia Kujawa, p. o. rzecznik prasowy ZUT.

To pierwszy poród w stadzie owiec w Zwierzętarni Wydziału Biotechnologii i Hodowli ZUT przy ul. Niemierzyńskiej. Rodzice przybyli do Szczecina w czerwcu 2021 roku z Zakładu Doświadczalnego w Kołbaczu należącego do Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie. W związku z narodzinami, wkrótce na Facebooku ogłoszony zostanie konkurs na imiona nowych mieszkańców Zwierzętarni.

Ale to nie wszystko. 10 czerwca o 4 nad ranem w Akademickim Ośrodku Jeździeckim urodził się kary źrebak. Jego rodzicami są wielkopolska klacz Amazonka i ogier More Than Special MG rasy KWPN (holenderski koń gorącokrwisty) ze Stacji Ogierów Verso La Natura.

– Tato to nowoczesny koń sportowy o wyjątkowym charakterze, jest bardzo łagodny i bezproblemowy w obsłudze. Ogierek urodził się czarny, ten kolor może się jednak zmienić – informuje Emilia Kujawa.

Mama i jej syn mają się bardzo dobrze, źrebak wkrótce będzie miał okazję poznać swojego niewiele starszego kolegę – urodzonego 18 maja w AOJ źrebaka Kansas Wine.

(as)