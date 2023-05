Reprezentant ZUT zdobył studenckiego Nobla. Wymyślił nowatorską protezę kończyny

Michał Cichowicz skończył trzy kierunki studiów. Teraz robi doktorat. Fot. ZUT

Michał Cichowicz, doktorant z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, zdobył nagrodę podczas XIV edycji ogólnopolskiego konkursu "Studencki Nobel". To jedyne takie wyróżnienie dla studenta z naszego miasta w tym roku. Impreza jest organizowana przez Niezależne Zrzeszenie Studentów.

"Studenckiego Nobla" wręczono w 10 kategoriach, takich jak między innymi sztuka, nauki techniczne czy fizyka i astronomia. Reprezentant szczecińskiej uczelni otrzymał statuetkę w kategorii 3W – czyli woda, wodór węgiel. Został uhonorowany za całokształt swoich badań, przede wszystkim jednak za pracę nad nowatorską protezą kończyny dolnej.

Wynalazek Michała Cichowicza, w przeciwieństwie do tradycyjnych tego typu urządzeń, jest ruchomy. Przy pomocy elektrod EMG, odbiera sygnały od ludzkich mięśni, przez co proteza reaguje i porusza się podobnie do prawdziwej kończyny. Dzięki systemowi sprężyn, możliwe jest ustabilizowanie ruchu urządzenia, także przy poruszaniu się po nierównym terenie.

Michał Cichowicz otrzymał statuetkę i 5 tys. złotych. Zwycięzca skończył na ZUT trzy kierunki studiów (Automatykę i Robotykę, Elektrotechnikę, Mechanikę i Budowę Maszyn), obecnie uczy się na kolejnym (Inżynieria Chemiczna i Procesowa) – robi również doktorat.

Niezależne Zrzeszenie Studentów to organizacja, która wspiera kulturalny, naukowy i społeczny rozwój studentów. Powstała w 1980 roku, w wyniku wydarzeń i strajków robotniczych. Jej cel to aktywizacja środowiska studenckiego i budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

