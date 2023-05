Szczecińskie uczelnie czekają na maturzystów

Hasłem tegorocznego naboru na US jest „Możesz więcej”. Fot. Sylwia DUDEK

Wszystkie szczecińskie uczelnie prowadzą rekrutację. W kierunkach studiów maturzyści mogę przebierać jak w ulęgałkach.

Uniwersytet Szczeciński przygotował 10 000 miejsc na ponad 90 kierunkach, w tym 10 nowych. Hasłem tegorocznego naboru na US jest „Możesz więcej”. Wśród nowości na pierwszym stopniu (studia licencjackie) są: Baltic Region Studies (studia w języku angielskim), Business Intelligence, kosmologia, management instytucji publicznych, public relations, studia anglistyczno-slawistyczne.

W ub. roku najbardziej oblegane były: filologia angielska, filologia norweska, Global Communication, psychologia, prawo oraz komunikacja i psychologia w biznesie.

Największa szczecińska uczelnia pochwaliła się niedawno, że znalazła się na liście 300 najlepszych pracodawców magazynu „Forbes”, z najwyższą pozycją wśród firm pochodzących ze Szczecina. W sektorze „szkolnictwo wyższe i nauka” US zajął 10. miejsce wśród szkół wyższych, jako jedyna uczelnia z naszego miasta.

Pomorski Uniwersytet Medyczny oferuje 14 kierunków studiów magisterskich. Są to: kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny, biotechnologia medyczna, analityka medyczna, farmacja, dietetyka kliniczna, kosmetologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, psychologia zdrowia, zarządzanie w systemie ochrony zdrowia, logopedia kliniczna z terapią zajęciową. Do tego nowość, studia unikatowe w skali kraju: ratownictwo medyczne z bezpieczeństwem morskim i sektora offshore.

Rok temu o jedno miejsce na kierunku lekarsko-dentystycznym konkurowały 22 osoby, na kierunku lekarskim – 16.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny przygotował 45 kierunków stacjonarnych pierwszego stopnia – od agrobioinżynierii, przez kynologię po zootechnikę. Nabór prowadzi pod hasłem „Rody północy wzywają na ZUT”. Ostatnio największym zainteresowaniem cieszyły się m.in. informatyka czy architektura.

Politechnika Morska zaprasza na 16 kierunków studiów. W ofercie są m.in.: żegluga śródlądowa. mechatronika, mechanika i budowa maszyn, transport. Uczelnia reklamuje się tak: „Politechnika kształci specjalistów do pracy zarówno na morzu, jak i na lądzie. Nasz program studiów stale dostosowujemy do potrzeb światowej floty i gospodarki, tak by nasi absolwenci łatwo odnaleźli się na rynku pracy. Prowadzimy szereg kierunków powiązanych z gospodarką morską i transportem, które gwarantują zdobycie ciekawej specjalności i rozwój kariery zawodowej”.

W Akademii Sztuki do tradycyjnych kierunków takich jak malarstwo czy wokalistyka doszły nowości takie jak scenografia i przestrzeń wirtualna, jazz i muzyka rozrywkowa oraz kuratorstwo i realizacja wystaw. W ub. roku najwięcej osób – 6 na 1 miejsce – chciało zdawać na kierunek gry komputerowe i rzeczywistość wirtualna. ©℗

(as)