Alternatywa dla Polskiego Ładu. Takich podatków chce Nowa Lewica

Polacy zarabiający powyżej 50 tysięcy złotych brutto miesięcznie, powinni płacić podatek w wysokości 40 procent - to jedno z założeń systemu podatkowego, jaki postuluje Nowa Lewica. Ma on być alternatywą dla Polskiego Ładu przygotowanego przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.

- W podatku PIT utrzymujemy kwotę wolną od podatku w wysokości 30 tysięcy złotych - powiedział poseł Dariusz Wieczorek, szef zachodniopomorskiej Nowej Lewicy, podczas spotkania z dziennikarzami w Szczecinie. - Natomiast wprowadzamy uczciwy progresywny system podatkowy. Lewica jest za tym, żeby ci, którzy zarabiali mniej, płacili mniejsze podatki, a ci, którzy zarabiają więcej, płacili podatki większe. To DNA socjaldemokracji europejskiej, to solidaryzm społeczny, który jest dla nas ważny. Likwidujemy też progi podatkowe.

A oto konkrety: osoby zarabiające 3 tysiące brutto miesięcznie, nie płaciłyby podatku w ogóle. Ci, którzy zarabiają 6 tys. brutto miesięcznie, płaciłby 10 proc. Ci, którzy zarabiają 12 tys., płaciliby 16 proc. Wszyscy, którzy zarabialiby powyżej 50 tys. brutto, płaciliby 40 proc. podatku.

- To są systemy, które w całej rozwiniętej Europie funkcjonują. Najwyższy podatek w Austrii to 55 proc., w Belgii - 50 proc., w Niemczech - 45 proc - zastrzegał poseł. - Podobne zmiany planujemy, jeśli chodzi o podatek CIT, czyli podatek od przedsiębiorców. Przede wszystkim zwracamy uwagę na małe i średnie przedsiębiorstwa, które osiągają przychody do 9 milionów złotych rocznie. Ci, którzy osiągną dochody do poziomu 45 tysięcy złotych, będą płacili od 0 proc. do 9 proc. podatku dochodowego. Natomiast przedsiębiorstwa, które mają dochód powyżej 45 tysięcy, ale nie przekroczą przychodu w wysokości 9 milionów złotych, będą płaciły 9 proc. podatku. Większe firmy zapłacą od 9 do 27 proc. podatku dochodowego.

Lewica chce też zmniejszyć podatek VAT. Z 23 proc. do 15 proc. Zmiana miałaby przebiegać ewolucyjnie, do roku 2030. Według Lewicy zmniejszenie wysokości tej daniny zwiększy, a nie zmniejszy wpływy do budżetu państwa, ponieważ uderzy w szarą strefę i osłabi chęć, aby kombinować z lewymi fakturami i wyłudzeniami.

- W przeciwieństwie do Polskiego Ładu nasze zmiany podatkowe nie są kosztem samorządów - zapewniał Dawid Krystek, szef Nowej Lewicy w Szczecinie.

Jak zmniejszyć podatki, nie osłabiając przy tym samorządów? Pomysły lewicy to: zwiększenie udziału samorządów w podatku PiT, ulga, która refinansuje straty, jakie poniosły samorządy w wyniku zmian podatkowych, a także finansowanie pensji nauczycieli z budżetu państwa. ©℗

(as)