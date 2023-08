36-letni Gruzin zatrzymany w Sławnie za napaść i kradzież auta w Niemczech

Polska, to

2023-08-28 16:47:14

szczęśliwy kraj, w którym debatę przedwyborczą można sprowadzić do wypowiedzi jednego z kilkuset kandydatów do parlamentu tak jakby nie można było go po prostu nie wybrać. A co wesołki macie do powiedzenia na temat unijnych kosztów budownictwa, ETS 2? Co macie do powiedzenia na temat zakazu zbycia, wynajęcia, zapisania domu o niewłaściwym certyfikacie energetycznym? Co powiecie na zakaz aut spalinowych? Co powiecie na przymusowe ugorowanie i zalewanie ziemi ornej? Coś, ktoś w tych tematach?