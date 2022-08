Uniwersytet Szczeciński w Waszyngtonie

Przedstawiciele Uniwersytetu Szczecińskiego, na czele z rektorem prof. Waldemarem Tarczyńskim, pełniącym także funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Statystycznego, uczestniczyli w Kongresie Statystyki Amerykańskiej (2022 Joint Statistical Meetings), którego organizatorem było American Statistical Association (ASA).

W wydarzeniu brali udział statystycy z USA, Kanady i wielu państw z całego świata. W czasie obrad dyskutowano o problemach statystyki światowej oraz perspektywach jej rozwoju. Rektor US brał udział w panelu dyskusyjnym, którego organizatorem był dr Dominik Rozkrut (prezes GUS i pracownik Instytutu Ekonomii i Finansów US), podczas którego przedstawił temat Cooperation of the Polish Statistical Association with Statistics Poland. Z ramienia Uniwersytetu Szczecińskiego w sesjach naukowych z referatami uczestniczyły profesor Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska oraz dr Monika Rozkrut z Instytutu Ekonomii i Finansów US.

Wspólnie z ambasadorem Polski w Stanach Zjednoczonych Markiem Magierowskim, Głównym Urzędem Statystycznym (dr Dominik Rozkrut) oraz Polskim Towarzystwem Statystycznym (prof. Waldemar Tarczyński) zorganizowane zostało seminarium naukowe poświęcone tematyce Geopolitical aspects of the official statistics’ mission. A Cross-Atlantic Perspective. Seminarium odbyło się w rezydencji ambasadora.

