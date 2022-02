Rosja zaatakowała Ukrainę. Wybuchła wojna

Brak słów

2022-02-24 09:55:34

Wszystko się zaczęło gdy świat odpuścił Rosji Krym (2014. Całe szczęście że nie mamy już Trumpa . Bez zakręcenia kurków tych w Schwedt i Greiswaldzie Rosja przetrwa planując dalsze inwazje - te plany gazowe (ca 150 mld m3 gazu) + miliony ton ropy uzależniły Niemcy do już absurdu . Ciekawe co dzisiaj zadecydują w Brukseli . Jeżeli nadal będą miękkie sankcje to Rosjanie dojdą do Lwowa, Dzisiaj należałoby rozmawiać jak stworzyć system dostaw energii bez Rosji (Norwegia , Afryka Północna , itd).