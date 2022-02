Rosyjskie czołgi na ulicach Doniecka. Czy zachód sankcjami powstrzyma Putina?

Kilka godzin po tym jak w poniedziałek wieczorem prezydent Rosji uznał niepodległość separatystycznych republik na wschodzie Ukrainy, kolumny wojsk rosyjskich były widziane w Doniecku.

Agencja prasowa Reuters opublikowała nagranie swojego reportera, na którym można dostrzec rosyjskie czołgi i wozy bojowe na ulicach największego miasta w Donieckim Zagłębiu Węglowym.

A @Reuters witness saw tanks and other military hardware on the outskirts of Donetsk, the capital of one of two breakaway regions of eastern Ukraine, after Russian President Vladimir Putin recognized them as independent https://t.co/CfsYwia0bM pic.twitter.com/60YcnUyGvs