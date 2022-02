Marszałek Geblewicz chce pomóc Ukraińcom

Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz zadeklarował, że zarząd naszego regionu jest gotowy nieść pomoc obywatelom Ukrainy. Także przy najgorszym dla nich rozwoju wydarzeń - gdyby Putin rozpętał wojnę, sprawiając, że wielu Ukraińców musiałoby uciekać ze swojej ojczyzny, także do Polski.



- Czujemy się bardzo związani z Ukrainą i wyrażamy naszą solidarność z narodem ukraińskim, z niepodległym państwem ukraińskim - mówił marszałek. - Chcemy być gotowi na różne scenariusze. Wykorzystując kanały wolontariatu, które stworzył Związek Ukraińców Polskich, będziemy mogli wspierać Ukraińców sprzętem medycznym. Chcemy przekazać kolejną karetkę, wycofaną z Wojewódzkiego Stacji Pogotowania Ratunkowego. Chcielibyśmy wyposażyć oddział jednego ze szpitali na Ukrainie. Mam nadzieję, że przekonam do tego sejmik.

To można zrobić już teraz, gdy sprawa wojny nie jest jeszcze przesądzona. Ale marszałek chce także włączyć się w pomoc dla potencjalnych uchodźców. Na przykład za pomocą grantów, które Wojewódzki Urząd Pracy mógłby uruchomić, aby pomóc powiatowym centrom pomocy rodzinie.

- Mamy w swoim majątku uzdrowiska. Będziemy sprawdzać, jak możemy zagospodarować bazę mieszkaniową. Mamy mieszkania wspomagane - dodawała Anna Bańkowska z zarządu województwa.

Ile takich miejsc mógłby przygotować zarząd województwa?

- Nie chciałbym wchodzić w nieswoje kompetencje - zaznaczył Geblewicz. - Szanuję, że dziś bazę noclegową przygotowuje Urząd Wojewódzki, zbierając dane z poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, głównie z gmin. Limity to ok. 50 mieszkań w każdej z gmin. Chcemy dodać coś od siebie. Chcemy zaewidencjonować nasze możliwości lokalowe. Mamy chociażby szkołę mniejszości ukraińskiej w Białym Borze, gdzie mamy internat do wykorzystania.

Henryk Kołodziej, konsul honorowy Ukrainy w Szczecinie, stwierdził, że z jego doświadczenia wynika, że polskie samorządy pomagają mieszkańcom Ukrainy w Polsce tak, jak tylko mogą.

- Zaskoczyło to nas, a Putina na pewno - ocenił. - To, że świat jest razem z Ukrainą. I oby tak dalej.©℗

