Putin uznał niepodległość separatystycznych republik na wschodzie Ukrainy

Prezydent Rosji Władimir Putin podjął decyzję o uznaniu niepodległości dwóch separatystycznych republik na terenie wschodniej Ukrainy: Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Swoją decyzję ogłosił w poniedziałek późnym wieczorem podczas telewizyjnego orędzia do narodu.

W trwającym przeszło 40 minut wystąpieniu Putin mówił o historycznych i kulturowych związkach obu krajów i twierdził, że współczesna Ukraina została stworzona przez sowiecką Rosję. - Ukraina to integralna częścią naszej historii - mówił.

Oskarżył zagraniczne służby o to, że pomogły przejąć na Ukrainie władzę „radykałom”. Twierdził też, że miałaby ona "otrzymać broń masowego rażenia od Zachodu" i oskarżył jej władze o plany zbrojnego przejęcia anektowanego przez Rosję Krymu.

- W trybie natychmiastowym podjąłem decyzję o uznaniu niepodległości obu separatystycznych republik na wschodzie Ukrainy – oświadczył prezydent Rosji.

Reakcje Zachodu na decyzję Putina

Decyzja Putina została zdecydowanie skrytykowana przez polityków z Zachodu. Potępił ją m.in. Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO. "Niweluje ona wysiłki zmierzające do rozwiązania konfliktu i narusza porozumienia mińskie. NATO wspiera suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy. Apelujemy do Moskwy, aby przestała podsycać konflikt i wybrała dyplomację” – napisał Stoltenberg.

Premier Wielkiej Brytanii, Boris Johnson, decyzję Putina uznał za rażące naruszenie suwerenności i integralności Ukrainy, które jest sprzeczne z międzynarodowym prawem.

Podobnie ocenił to premier Matusz Morawiecki. „Jest to akt agresji na Ukrainę, który musi spotkać się z jednoznaczną reakcją i natychmiastowymi sankcjami” – napisał premier na Twitterze.

Polskie władze zdecydowały o wprowadzeniu na terenie Polski stopnia alarmowego CHARLIE-CRP. "Ma to związek z sytuacją na Ukrainie i działaniami, które obserwujemy w polskiej cyberprzestrzeni. Do 4 marca obowiązywać będą podwyższone wymogi dla instytucji utrzymujących kluczowe systemy IT" - wyjaśnił Janusz Cieszyński, sekretarz stanu w w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Stany Zjednoczone ogłosiły natomiast nałożenie restrykcji gospodarczych na uznane przez Rosję samozwańcze republiki na terenie Ukrainy. Sankcje na osoby mające wpływ na wydanie tej decyzji zapowiedziała też Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej.

