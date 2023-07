Żeglarstwo. Szczecin zdobywa Gdynię!

Załoga Pogoni okazała się najlepszą! Fot. Gwidon LIBERA

Zwycięstwem załogi Pogoni Szczecin zakończyła się 2. runda Ekstraklasy Polskiej Ligi Żeglarskiej rozegrana podczas morskiego święta Gdynia Sailing Days, największego żeglarskiego wydarzenia regatowego trwającego przez cały Lipiec. Drugie miejsce na podium zajęła załoga YKP Szczecin, więc trium grodu Gryfa w Trójmieście był bezapelacyjny!

Rywalizacja w Gdyni przyniosła wiele emocji i zwrotów akcji. Pierwszego dnia zawodów silny rosnący wschodni wiatr i fala, z wyścigu na wyścig stawiały zawodnikom coraz większe wymagania. Ekipą, która w tych warunkach regularnie równo pływała bez wpadek była Pogoń Szczecin z Australijczykiem Davidem Champanem za sterem. Slaby początek zanotowała natomiast załoga YKP Szczecin z utytułowaną Agnieszka Skrzypulec u steru. Jednak szczecińska olimpijka była w stanie zaadoptować swój styl pływania do konkurencji i awansowała z 16. miejsca na 8. lokatę na koniec pierwszego dnia.

Drugiego dnia panowały zgoła odmienne warunki wiatrowe, a slaby zmienny wiatr od brzegu i płaska woda wymusiły szybką zmianę stylu żeglowania. Pogoń dopasowała się do warunków idealnie, pilnując wypracowanej przewagi i nie oddając prowadzenia do końca regat. Natomiast za plecami portowców walka o czołowe pozycje trwała do ostatniego wyścigu. Doskonale żeglowała Skrzypulec notując miejsca tylko w pierwszej trójce i awansując z 8. pozycji stopniowo aż na fotel wicelidera.

Po dwóch rundach ligowych zmagań YKP Szczecin zajmuje II miejsce, a Pogoń Szczecin plasuje się na V pozycji. (mij)