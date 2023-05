Żeglarstwo. Młodzież górą w Szczecinie

Meczowe zmagania na jeziorze Dąbie. Fot. Gwidon LIBERA

Młodzieżowa załoga HRM Racing Team w składzie: Jakub Gołębiowski, Marcelina Korszon, Gustaw Miciński i Filip Miłoszewski, niespodziewanie wygrała klasyczne regaty Pucharu Świata, Szczecin Match Race w ramach cyklu Polish Match Tour. W regatach udział wzięło 10 załóg z 6 krajów.

Szczecin Match Race to rozgrywane nieprzerwanie od 16 lat klasyczne już regaty meczowe zaliczane do rankingu Pucharu Świata i do punktacji World Match Racing Tour czyli meczowych mistrzostw świata.

Początek regat należał do również młodej załogi z Francji pod wodzą 26 sternika światowego rankingu Thimotee Rossi. W rundzie eliminacyjnej, po 45 rozegranych wyścigach znajdowali się na czele tylko z 1 porażką. Niespodziewanie tuż za nimi uplasowała się najbardziej doświadczona załoga Przemysława Tarnackiego, jednak debiutująca na nowych jachtach RS21. Kolejne miejsca zajęły załogi Szymona Jabłkowskiego, który po nerwowym początku złapał doskonały rytm i pewnie wygrał 6 wyścigów wyprzedzając Patryka Zbroję, najwyżej klasyfikowanego sternika w tych regatach (nr 19 rankingu światowego). Kolejne 3 miejsca padły łupem Gołębiowskiego, który po bardzo złych początku i przegranych pierwszych meczach, zdołał odwrócić losy rywalizacji. Tuż za nim ostatnie 2 miejsca premiowane awansem do ćwierćfinałów zdobyli Patrick Croghan z Wielkiej Brytanii i Jelmer van Beek z Holandii

W pierwszym ćwierćfinale Jabłkowski pokonał niespodziewanie gładko 3-0 doświadczonego meczowo van Beeka, jednak warto wspomnieć, że od 2 lat cała ekipa Dutch Wave żegluje wyłącznie na oceanicznym Volvo Open 65 i startuje w regatach The Ocean Race. W drugim pojedynku Tarnacki uporał się z młodą brytyjską załogą Croghana mimo przegranego pierwszego wyścigu. Ale największą niespodziankę sprawiła załoga Gołębiowskiego, pokonując 3-0 faworyta regat Patryka Zbroję. Jednak zmiana jachtu i mniejsza waga ekipy juniorskiej w słabo i średnio wiatrowych warunkach dała im spore szanse, które doskonale wykorzystali.

Półfinał to pojedynek Thimotee Rossiego z rozpędzonym Gołębiowskim, który po 4 zaciętych pojedynkach pokonuje wyżej rozstawionego Francuza i sprawia kolejną niespodziankę! W drugim meczu Jabłkowski potrzebował aż 5 wyścigów aby ostatecznie pokonać Tarnackiego. Oba półfinały były bardzo zacięte i emocjonujące a o wynikach decydowały pojedyncze zagrania i błędy.

W meczu o 3 miejsce, Rossi pokonał Tarnackiego 2-0, natomiast w finale, Jabłkowski nie dał rady piekielnie szybkim i zmotywowanym sukcesami juniorom z HRM Racing ulegając im 1-3. Zwycięska załoga otrzymała Puchar Przechodni Szczecin Match Race na co dzień eksponowany w Yacht Klub Polski Szczecin oraz zakosztowała po raz pierwszy szampańskiej kąpieli dzięki Winnicy Turnau.

Zwycięstwo juniorskiej załogi i obecność aż 4 młodych załóg z czołówce regat, to niewątpliwie oznaka nadchodzącej zmiany pokoleniowej w match racingu. Na pewno na wyrównanie szans miała też wpływ zmiana jachtów z klasycznych ciężkich TOM28 na lekkie i mniejsze RS21.

Organizatorzy regat zapewniają zawodnikom 6 jednakowych regatowych jachtów RS21. Dzięki temu każda załoga ma wyrównane szanse, a o wyniku decydować będą umiejętności i taktyka a nie sprzęt. Jest to standard stosowany w regatach meczowych na całym świecie dlatego wiele załóg może przyjechać na regaty nawet z odległych miejsc świata.(oprac. mij)