Warcaby. Mistrzostwa Europy zakończone. Błyskawiczny brąz Natalii Sadowskiej

W poniedziałek w Chianciano Terme we Włoszech zakończyły się mistrzostwa Europy w warcabach, w których dobrze spisała się reprezentantka Admirała PC BEST Szczecin Natalia Sadowska, zdobywając srebrny i brązowy medal, a ten drugi miał dla niej szczególną wartość.

W rozgrywkach drużynowych w najbardziej prestiżowej grze klasycznej, Polki z Natalią Sadowską w składzie, uplasowały się tuż za podium na IV miejscu (Polacy zajęli 6. lokatę), a rywalizacji indywidualnej w tej kategorii nie było.

Później rozpoczął się festiwal warcabów w wydaniu przyspieszonym, a Polki z warcabistką szczecińskiego klubu, zdobyły srebrny medal w grze błyskawicznej (partie po niespełna 10 minut na zawodnika; 5 minut na początku partii plus 3 sekundy na posunięcie), o czym już informowaliśmy w poniedziałkowym wydaniu.

Natomiast indywidualnie N. Sadowska zaskoczyła samą siebie i w blitza (tak potocznie nazywa się grę błyskawiczną) wywalczyła swój pierwszy w życiu indywidualny medal na imprezie rangi ME czy MŚ, wygrywając trzy ostatnie partie i wskakując dzięki temu na najniższy stopień podium, za co otrzymała brązowy medal. Przypomnijmy, że N. Sadowska była już mistrzynią świata i Europy, zdobywała też inne medale na ME i MŚ ale... nigdy w grze błyskawicznej.

Rozegrano też mistrzostwa w grze szybkiej, czyli Rapid (partie po około 25 minut na zawodnika) i Polki były piąte, a indywidualnie N. Sadowska zajęła 6. miejsce, jak najbardziej zacne, chociaż sama przyjęła je z rozczarowaniem.

