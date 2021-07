Warcaby. Sadowska liderką w MŚ!

W czwartkowej popołudniowej rundzie mistrzostw świata warcabistek w Tallinie Natalia Sadowska (Admirał PC BEST Szczecin) pokonała Amerykankę Lyubę Tuiry. Z tą zawodniczką Sadowska grała już na MŚ w 2011 roku. Wypuściła wygraną pozycję w ostatniej chwili. Po 10 latach to jednak już nie ta sama Natalia i mowy nie było o niewykorzystaniu tego co się w partii pojawiło.

Po czterech rundach Mistrzostwa Świata Sadowska została samodzielną liderką z 7 punktami. Tuż za nią są trzy warcabistki z 6 punktami. ©℗

(mij)