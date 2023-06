Squash. Nastolatki wśród seniorek

Szczecińskie nastolatki został drużynowymi mistrzyniami Polski

Drużyna PGE HugonAcademy Szczecin zdobyły drużynowe mistrzostwo Polski seniorek w squashu. W finałowym turnieju we wrocławskim klubie Hasta La Vista okazały się najlepsze wśród 16 drużyn.

Ekipa w składzie: Wiktoria Grodzka, Tola Otrząsek i Sofia Zrazhevska w finale wygrały z 11Punkt Girls Crew Poznań 2:1). W decydującym o złocie meczu Tola Otrząsek pokonała Kingę Szymaniak 3:0

Sukces szczecinianek jest tym większy, że wszystkie zawodniczki w mistrzowskiej drużynie to jeszcze nastolatki, a średnia wieku drużyny to niespełna 16-lat. W historii polskiego squasha to najmłodsza drużyna jaka zdobyła tytuł mistrzowski.(woj)