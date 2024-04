Siatkówka. Budowlani bez szans, Chemik bliżej finału [GALERIA]

Foto: Ryszard PAKIESER

Siatkarki Chemika zrobiły pierwszy krok do awansu do finału Tauron Ligi. W inauguracyjnym pojedynku półfinałowym bez straty seta pokonały Budowlanych. Już w piątek w Łodzi policka ekipa może zapewnić sobie miejsce w finale.

Chemik Police - Budowlani Łódź 3:0 (25:17, 25:18, 25:18)

Chemik: Inneh-Varga, Kowalewska, Korneluk, Sahin, Wasilewska, Łukasik, Grajber-Nowakowska (libero)

Obecność Budowlanych w najlepszej "czwórce" Tauron Ligi to największa niespodzianka play-off. Ubiegłoroczne brązowe medalistki w ćwierćfinale wyeliminowały mistrzynie Polski ŁKS. Przed rokiem w play-off Budowlani także sprawiły sensację. Wówczas wyeliminowały w ćwierćfinale Chemika.

Wtorkowy mecz w szczecińskiej Netto Arenie przebiegał od początku pod dyktando faworytek. Najlepszy zespół sezonu zasadniczego nie pozwolił łodziankom zdobyć nawet seta, a do zwycięstwa potrzebował zaledwie 80 minut. Postawa policzanek była tak dobra, że trener Fenoglio nie zdecydował się na żadną zmianę. Chemik był zabójczo skuteczny w ataku, w którym skończył 43 z 86 akcji. Popisał się też 10 punktowymi blokami i 3 asami. Łodzianki kończyły zaledwie do trzeci atak, zablokowały 4 akcje policzanek i popełniły 10 błędów serwisowych.

Od pierwszych akcji dobrze prezentowały sie Sahin i Inneh-Varga. Budowlane do walki starały się poderwać byłe siatkarki Chemik Bjelica i Blagojević. Chemik szybko jednak opanował sytuację, a przy zagrywce Kowalewskiej zanotował serie punktową. Dobra postawa Łukasik przypieczętowała zwycięstwo w inauguracyjnej partii. W drugim secie przewaga lidera z Polic była jeszcze większa. Znakomicie grający Chemik odskoczył na 14:6. Dobre zagrywki Bjelicy i ataki Mitrović pozwoliły zniwelować straty, ale akcje Łukasik i Sahin znów dały wygrana policzankom.

Sahin i Łukasik dawały sie rywalkom we znaki także w decydującej partii. Budowlanych próbowała poderwać do walki skuteczna May, ale po drugiej stronie siatki punktowała Inneh-Varga, która zapewniła policzankom spokojną końcówkę. Skuteczny blok Chemika zakończył pierwszy półfinał, w którym MVP wybrano Martynę Łukasik. (woj)