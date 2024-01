Piłka nożna. Fornalczyk w Koronie, Rostami w Łodzi, czyli wietrzenie szatni portowców...

Mariusza Fornalczyka nie zobaczymy już w granatowo-bordowych barwach... Fot. Ryszard PAKIESER

W zimowym okienku transferowym występująca w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie Pogoń Szczecin mocno redukuje i tak już szczupłą kadrę pierwszego zespołu, w którym jesienią w niektórych meczach trudno było sklecić porządną ławkę rezerwowych, a szczególnie jeśli chodzi o graczy ofensywnych. Mamy więc przysłowiowe zimowe wietrzenie szatni, choć w tym pomieszczeniu i tak ostatnio były przeciągi z powodu pustostanu...

Nasz klub poinformował oficjalnie, że grający na skrzydle młodzieżowiec Mariusz Fornalczyk odchodzi z Pogoni i przenosi się do ekstraklasowej Korony Kielce na zasadzie transferu definitywnego. Pogoń zapewniła sobie również udział w potencjalnym przyszłym transferze zawodnika. Transfermarkt wycenił wartość Fornalczyka na pół miliona euro (najwyżej, bo na 900 tysięcy euro wyceniany był we wrześniu 2022 roku). Skrzydłowy spędził w Szczecinie 1290 dni. Do Pogoni trafił latem 2020 roku. Wraz z Dumą Pomorza zdobył dwa brązowe medale PKO BP Ekstraklasy, a także dwukrotnie rywalizował w europejskich pucharach w Lidze Konferencji Europy. Granatowo-bordowy licznik Mariusza Fornalczyka zatrzymał się na 63 meczach, a złożyło się na to: 50 spotkań ekstraklasowych (3 strzelone gole, 4 asysty), 7 meczów LKE UEFA (1 gol, 1 asysta) i 6 pojedynków Pucharu Polski.

Wiosną nie zobaczymy też w szczecińskich barwach irańskiego młodego pomocnika, gdyż Yadegar Rostami przebywa na testach w beniaminku PKO BP Ekstraklasy, czyli ŁKS-ie Łódź. Jeśli badania wypadną pomyślnie, piłkarz uda się na wypożyczenie do końca sezonu do łódzkiego klubu. Irańczyk trafił do Akademii Pogoni z rodzimej Kia Academy. Od 2021 roku rozwija swoje umiejętności w Szczecinie. W minionym sezonie zadebiutował w PKO Bank Polski Ekstraklasie. W obecnych rozgrywkach wystąpił w dwóch ekstraklasowych spotkaniach oraz w jednym meczu Ligi Konferencji Europy. Ten ostatni występ sprawił, że stał się najmłodszym Irańczykiem z występem w rozgrywkach UEFA. W III-ligowych rezerwach Rostami wystąpił 9 razy i strzelił 2 gole.

Przypomnijmy, że tej zimy do I-ligowego Motoru Lublin odszedł już boczny obrońca Paweł Stolarski, a do grającej na tym samym szczeblu Arki Gdynia wypożyczony został młody napastnik Hubert Turski. Natomiast bliski przejścia do II-ligowego KKS-u Kalisz jest pomocnik Stanisław Wawrzynowicz.

Wczoraj portowcy przeszli ostatnie testy medyczne i badania wydolnościowe, a po południu drużyna odbyła pierwszy po przerwie urlopowej, wspólny trening na boisku numer „2" przy ul. Twardowskiego, na którym w sobotę rozegra wewnętrzny sparing. W ramach testów medycznych szczecińscy piłkarze musieli przejść chociażby badania pułapu tlenowego metodą VO2max. Odbyły się one w Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego.

- Przed każdą rundą dzięki współpracy z Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka Uniwersytetu Szczecińskiego wykonujemy tu między innymi badania wydolnościowe - informuje Rafał Buryta, trener od przygotowania fizycznego Pogoni. - Wyniki tych badań pozwalają nam określić aktualny poziom zawodników przed rozpoczynającym się okresem przygotowawczym i na tej podstawie stworzyć adekwatny plan pracy treningowej.

Za portowcami są już także badania EKG, testy siłowe, a także odwiedziny u podologa, czyli specjalisty od stóp. Piłkarze odwiedzili także obowiązkowo gabinet stomatologa. Przeglądowi podologicznemu nasi piłkarze zostali poddani w Centrum rehabilitacji i podologii „Spondylus", zaś stomatologicznemu - w mieszczącym się w Przecławiu gabinecie „Medentes". (mij)