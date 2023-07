Znamy wyniki egzaminów ósmoklasistów. Zachodniopomorskie kolejny rok poniżej średniej

Egzaminu nie można było nie zdać, ale jego wynik będzie się liczył przy rekrutacji do szkoły średniej. Fot. Dariusz Gorajski

Już wiadomo, jak zachodniopomorscy ósmoklasiści poradzili sobie na tegorocznych egzaminach. Z języka polskiego uczniowie zdobyli 61 procent, choć średnia krajowa to 66. Z matematyki 49 procent, a średnia w kraju to 53. Najlepszy wynik - 64 procent - uzyskali z języka angielskiego, tylko o 2 procent niższy niż średnia kolegów z całej Polski. Niewielu uczniów zdecydowało się zdawać niemiecki, którego wynik dla regionu wynosi 49 proc. (średnia krajowa - 53 proc.), tylko jedna osoba podeszła do egzaminu z języka francuskiego.



Zaprezentowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu wyniki obejmują zarówno egzaminy z sesji głównej, która odbyła się w maju 2023 r., jak i testy w terminie dodatkowym, które młodzież napisała w czerwcu. Do obu testów wiedzy przystąpiło w województwie zachodniopomorskim 21 870 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej, w tym ok. 808 uczniów – obywateli Ukrainy. Młodzież sprawdzała swoją wiedzę i umiejętności na podstawie wymagań egzaminacyjnych, to już trzecia edycja testów w nieco ułatwionej wersji.

Arkusz standardowy z języka polskiego zawierał 19 zadań. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 45 punktów, w tym 12 punktów za rozwiązanie zadań zamkniętych i 33 punkty za rozwiązanie zadań otwartych. Arkusz składał się z dwóch części. Pierwsza część zawierała 18 zadań zorganizowanych wokół dwóch tekstów zamieszczonych w arkuszu: tekstu literackiego (fragmentu "Balladyny" Juliusza Słowackiego) oraz nieliterackiego (fragmentu tekstu "Odblokuj swój talent" Jolanty Marii Berent). Zadania w tej części arkusza wymagały od ucznia znajomości wybranych lektur obowiązkowych, udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące treści tekstów zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, interpretacji tekstu kultury, rysunku oraz napisania zaproszenia. W drugiej części arkusza uczeń wybierał jeden z dwóch tematów wypracowania rozprawkę, czyli wypowiedź o charakterze argumentacyjnym lub opowiadanie, czyli wypowiedź o charakterze twórczym.

Nastolatki pochylające się nad arkuszem standardowym z matematyki, musiały rozwiązać 19 zadań, w tym 15 zadań zamkniętych: były to zadania wyboru wielokrotnego, zadania prawda-fałsz i zadania na dobieranie oraz 4 zadania otwarte. Za poprawne wypełnienie arkusza można było uzyskać maksymalnie 25 punktów. 46 zadań trzeba było rozwiązać z języka obcego nowożytnego, a w Zachodniopomorskiem najczęściej uczniowie wybierali angielski. Maksymalna liczba, które można było zdobyć za prawidłowe odpowiedzi, to 55 punktów.

Choć młodzi ludzie swoje wyniki już poznali w poniedziałek 3 lipca logując się do Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika, dopiero 6 lipca otrzymają w swoich szkołach zaświadczenia. Do 10 lipca do godz. 15 muszą uzupełnić dokumenty (świadectwo oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty): wczytać do systemu elektronicznego Nabór oraz dostarczyć kopie do szkoły pierwszego wyboru.©℗

(kel)