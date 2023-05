Egzaminy ósmoklasistów zakończone. Jak poradzili sobie na angielskim?

Wynik egzaminu na zakończenie podstawówki ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Fot. Dariusz GORAJSKI

Testem na sprawdzenie swoich umiejętności językowych ósmoklasiści zakończyli trzydniową sesję egzaminacyjną. W Zachodniopomorskim, podobnie jak w całym kraju, młodzież wybierała język angielski - ponad 19 tysięcy z ponad 21 tysięcy uczniów kończących w tym roku szkoły podstawowe pochyliła się w czwartek 25 maja nad arkuszem z języka Szekspira.

Jednak nastolatków nie pytano o klasyczne utwory literatury angielskiej, w otwartym zadaniu poproszono, by napisali e-mail do Mary z opisem dotyczącym spotkania kolegi, który po latach spędzonych w Anglii powrócił do Polski.

- Spodziewałem się tego, co roku na egzaminie jest polecenie, w którym trzeba napisać ogłoszenie albo e-mail. Angielski był wyjątkowo łatwy - mówił po skończonym egzaminie Kacper ze Szkoły Podstawowej nr 54 im. Janusza Korczaka w Szczecinie.

Młodzież kończąca podstawówkę w teście językowym musi wykazać się umiejętnością rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych oraz tworzenia wypowiedzi pisemnej: wiadomości e-mail, wpisu na bloga, zaproszenia lub ogłoszenia. Na wypełnienie arkusza miała 90 minut.

Drugim najczęściej wybieranym językiem jest niemiecki - w naszym regionie zdawało go 1277 uczniów. Wśród uczniów ukraińskich także dominował język angielski, jednak sporo z nich wybierało także język rosyjski.

W minionym roku ósmoklasiści ze wszystkich egzaminów najlepiej poradzili sobie właśnie z testem językowym, średnia wojewódzka wyniosła 65 procent. Wynik tegorocznych egzaminów znany będzie 3 lipca.

Tegoroczna sesja egzaminacyjna była piątą, egzaminy ósmoklasistów obowiązują bowiem od 2019 roku. To już trzeci egzamin w ułatwionej wersji, opracowany według wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie podstawy programowej. To ukłon dla uczniów, którzy przez pandemię koronawirusa uczyli się hybrydowo, najczęściej zdalnie.

Jednak w przyszłym roku Ministerstwo Edukacji i Nauki zapowiedziało trudniejszy egzamin. Nastolatki oprócz języka polskiego, matematyki i języka obcego - tu do wyboru jest angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, ukraiński lub rosyjski - muszą zdać jeszcze dodatkowy przedmiot: może to być biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

(kel)