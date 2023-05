Już po egzaminie z języka polskiego. Balladyna nie pokonała ósmoklasistów [GALERIA]

Fot. Katarzyna Lipska-Sokołowska

- Było super! Łatwiej niż na egzaminach próbnych - uczennice klasy VIII c ze Szkoły Podstawowej nr 54 im. Janusza Korczaka w Szczecinie dzielą się wrażeniami w pierwszym dniu egzaminów ósmoklasistów. - Skończyłyśmy przed czasem. "Balladyna" Juliusza Słowackiego nam przypasowała, choć spodziewaliśmy się "Kamieni na szaniec" albo "Świtezianki".

Na napisanie testu z języka polskiego młodzież miała 120 minut. Nad arkuszem pochylili się o godz. 9.

- Czasu było wystarczająco dużo, spora część uczniów wyszła przed godziną 11 - relacjonuje Paulina z SP nr 54.

Uczniowie, oprócz zadań zamkniętych musieli napisać dłuższe wypracowanie na podstawie obowiązkowych lektur. Pierwszy temat to rozprawka: Czy ja sam wpływam na to, jakim jestem człowiekiem? Drugi trzeba było potraktować w formie opowiadania: Spotykasz postać literacką, z którą wspólnie dochodzicie do jakiegoś celu.

Warto przypomnieć, że w 2023 roku egzamin wciąż oparty jest na wymaganiach egzaminacyjnych, a nie na podstawie programowej. To ułatwienie dla uczniów spowodowane niemal dwuletnią nauką zdalną.

W środę 24 maja - także o godz. 9 - młodzież pochyli się nad testami z matematyki.

Arkusze z języka polskiego pojawią się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej po godz. 13. Nastolatki będą mogły sprawdzić, czy udzieliły prawidłowych odpowiedzi.

(kel)