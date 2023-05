Młodzież zmierzyła się z królową nauk. Do rozwiązania 19 zadań w 100 minut

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym — trzeba do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę podstawową. Fot. Dariusz Gorajski

Bez kalkulatorów, tylko z czarnym długopisem i linijką mogli wejść na egzamin z matematyki ósmoklasiści, którzy w tym roku na zmierzenie się z arkuszem otrzymali 100 minut. Uczniowie mieli do rozwiązania 19 zadań - musieli sobie poradzić z zadaniami zamkniętymi i otwartymi. Młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz cudzoziemcy mogli przedłużyć pracę z arkuszem o 50 minut. W czwartek ostatni dzień egzaminów ósmoklasistów - uczniowie sprawdzą swoją wiedzę z języka obcego.



Egzamin z matematyki stresuje młodzież najmocniej, zaś wyniki pokazują, że ósmoklasiści słabo radzą sobie z królową nauk. W minionym roku zachodniopomorscy uczniowie uzyskali z matematyki noty poniżej średniej krajowej - test zdali ledwie na 57 procent. Jak poradzili sobie w 2023 roku, będzie wiadomo 3 lipca.

W tegorocznym arkuszu z matematyki uczniowie musieli rozwiązać 19 zadań: 15 z nich to zadania zamknięte za jeden punkt, w których należało zaznaczyć poprawną odpowiedź z kilku do wyboru lub oznaczyć czy to prawda, czy fałsz. Wyżej punktowane są zadania otwarte - najczęściej można za nie otrzymać dwa lub trzy punkty. W tym roku ósmoklasiści rozwiązywali cztery takie zadania.

- Myślę, że dobrze mi poszło - mówi Karolina, uczennica ze Szkoły Podstawowej nr 56 im. kpt. ż.w. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie. - Trzeba było wyliczyć długość pociągu, obliczyć liczbę składników na gofry, zmierzyć się z równaniami i układaniem niewiadomych. Było także zadanie na objętość. Podobnie jak w przypadku języka polskiego, próbne egzaminy z matematyki były trudniejsze niż ten właściwy.

Młodzieży zależy na bardzo dobrym wyniku egzaminu, ma on bowiem wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za prawidłowe wypełnienie arkusza egzaminacyjnego, natomiast druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

W czwartek, 25 maja ostatni dzień egzaminów - ósmoklasiści sprawdzą swoją wiedzę z języka obcego nowożytnego. W naszym regionie najwięcej uczniów zdecydowało się zdawać język angielski - aż 19 965 z niemal 21 tysięcy przystępujących do tegorocznego egzaminu. 1277 uczniów wybrało język niemiecki, tylko dwóch nastolatków pochyli się nad arkuszem z języka francuskiego, a jedna osoba napisze test z języka hiszpańskiego.

