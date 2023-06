Nagroda dla szczecińskiej okulistki. Ewelina Lachowicz z najlepszym doktoratem

Dr n. med. i n. o zdr. Ewelina Lachowicz jest okulistą pracującym w II Klinice Okulistyki SPSK-2 PUM w Szczecinie.

Dr n. med. i n. o zdr. Ewelina Lachowicz otrzymała nagrodę Polskiego Towarzystwa Okulistycznego za najlepszą pracę doktorską. Jest również laureatką nagrody Prezydenta Miasta Szczecina 2022 r. za najlepszą dysertację wzmacniającą rozwój szczecińskiej nauki, znajdującą zastosowanie w funkcjonowaniu, rozwoju i promocji Szczecina, kreowaniu pozytywnego wizerunku działań na rzecz ożywienia regionu szczecińskiego.

Jej rozprawa doktorska dotycząca zastosowania badań elektrofizjologicznych w diagnostyce i leczeniu gruczolaków przysadki mózgowej z uwagi na wysoką wartość merytoryczną, wielodyscyplinarną formułę, nowatorski charakter i unikatową wartość na skalę światową została wyróżniona przez Pomorski Uniwersytet notą summa cum laude.

Ewelina Lachowicz jest okulistą pracującym w II Klinice Okulistyki SPSK-2 PUM w Szczecinie. Jest kierownikiem Pracowni laserowej, angiograficznej i fotografii oka. Tematem pracy doktorskiej pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego była ocena przydatności badań elektrofizjologicznych narządu wzroku we wczesnej diagnostyce osób chorych na gruczolaka przysadki mózgowej, zanim powstanie nieodwracalny zanik nerwu wzrokowego, co prowadzi do utraty widzenia. Badania trwały około 5 lat, a efekty są unikatowe na skalę światową, to pierwsze w polskiej i zagranicznej literaturze naukowej podsumowanie dysfunkcji drogi wzrokowej u pacjentów chorych na gruczolaka przysadki mózgowej.

