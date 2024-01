Minister nauki przekazał na WOŚP pałeczki, którymi grał na perkusji

Fot. PAP/Jarek Praszkiewicz

Minister nauki Dariusz Wieczorek wystawił na licytację WOŚP pałeczki perkusyjne, którymi zagrał wiele koncertów ze swoim heavymetalowym zespołem Vinders.

„Szanowni Państwo, przed nami 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Postanowiłem wystawić na aukcję dosyć nietypową rzecz, moją prywatną. To są pałeczki, którymi wielokrotnie grałem na perkusji" - powiedział Dariusz Wieczorek w wideo zamieszczonym w piątek na oficjalnym profilu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na platformie X.

„Zapraszam państwa do licytacji, bo to bardzo szczytny cel. Wszystkiego dobrego. Gramy do końca świata i jeden dzień dłużej” – dodał.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, polityk ze Szczecina i doświadczony samorządowiec, należał do zespołu heavymetalowego Vinders, który - wraz z kolegami - założył w 1979 r. w szczecińskim I LO. W 2009 r., po 26 latach przerwy, grupa została reaktywowana. Przed objęciem stanowiska w ministerstwie Dariusz Wieczorek od czasu do czasu wciąż grywał z kolegami z Vinders.

„Autentyczność pałeczek jest potwierdzona autografem szefa resortu nauki, co sprawia, że są one nie tylko przedmiotem muzycznym, lecz także kolekcjonerskim. Wyobraźcie sobie energię i pasję, jaką przekazał Minister Nauki podczas grania na tych pałeczkach. Teraz ta energia może być Wasza!” – napisano w komunikacie na stronie MNiSW.

Pałeczki można licytować na aukcji w portalu Allegro.pl.

32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 28 stycznia. Tematem tegorocznego finału są "Płuca po pandemii". Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla 15 oddziałów pulmonologicznych dla dzieci i 49 oddziałów pulmonologicznych dla dorosłych. Fundacja planuje zakup m.in. urządzeń służących do diagnostyki obrazowej, rezonansów magnetycznych, aparatów ultrasonograficznych, polisomnografów, przenośnych spirometrów, systemów do badań bronchoskopowych, sprzętu do rehabilitacji pulmonologicznej i torakochirurgii.

