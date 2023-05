Nowa Lewica świętowała i w Szczecinie przypomniała swoje postulaty

4.06 miler , cimoszewicz idą w rocznicę obalenia komuny , już widziałem demonstrację gdzie miller spiewał mury Kaczmarskiego.Co na to autor nie wiem , miller jako cynik pewnie się z tego śmieje a ci co do tego dopuścili czyli PO to są tak bezrozumni że dla nich wszystko jest ok.

ekoświry lewicowe

2023-05-01 13:49:50

póki co to wy nam uchwalacie nowe podatki europejskie by ludziom w europie żyło się drożej.I by energia w europie była najdroższa na świecie ,by produkcja w europie była droga i by się w niej nie opłacało nic tu produkować.Timermans jest wasz z lewicy i wy głosujecie tak jak on chce za upadkiem europy. To nie jest kwestia czy Polska z UE wyjdzie tylko czy UE się utrzyma.Jeszcze z 5 -7 lat i ludzi pracy w europie nie będzie