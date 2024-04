Minister Dariusz Wieczorek podsumował 100 dni

Dariusz Wieczorek podkreśla wagę „odbudowy dialogu”. Fot. Ministerstwo Nauki

Minister nauki i szkolnictwa wyższego szczecinianin Dariusz Wieczorek podsumował pierwsze 100 dni swojego urzędowania. Mówił m.in. o akademikach oraz Narodowym Centrum Nauki.

– Za nami 100 dni funkcjonowania w ministerstwie. Nakłady na polską naukę wzrosły o 22 proc. w stosunku do 2023 roku. Wymagało to zgody rządu i to najlepiej świadczy o tym, w jaki sposób polski rząd podchodzi do wzmacniania potencjału polskiej nauki. Te 7 mld więcej na realizację zadań w tym obszarze to: 3,8 mld zł na podwyżki dla pracowników uczelni, 222 mln zł więcej na pomoc materialną dla studentów, 200 mln zł więcej na Narodowe Centrum Nauki, 180 mln zł więcej na Polską Akademię Nauk i 150 mln zł na modernizację akademików – zaznacza minister.

100 dni dla polskiej nauki to, w oczach ministra, przede wszystkim przywracanie dialogu ze środowiskiem akademickim. Przedstawiciele resortu nauki odbyli w tym czasie 200 spotkań z władzami uczelni publicznych i niepublicznych, studentami oraz najważniejszymi gremiami naukowymi.

– Odbudowa tego dialogu jest dla nas kluczowa. Widzimy, jak bardzo potrzebna jest rozmowa o tym, co zrobić w Polsce dla nauki, badań i rozwoju. Wprowadziliśmy nowe zasady. Jako minister przyjąłem założenie, żeby nie zamykać się w gabinecie, tylko jeździć po Polsce. W pierwszym półroczu odwiedzić wszystkie województwa i wszystkie środowiska akademickie. Do rozmowy zaprosiliśmy również przedstawicieli wszystkich samorządów studenckich. Zorganizowaliśmy spotkanie w Sejmie, na które przybyło ponad 250 młodych osób. Jeśli mamy mówić o odbudowaniu polskiej nauki, to musi się to wydarzyć w porozumieniu z tym środowiskiem – mówi szef resortu nauki.

Dariusz Wieczorek zadecydował o przekazaniu 150 mln zł na remont akademików. Dofinansowanie trafiło do niemal 90 uczelni. Wsparcie to pozwoli na stworzenie jeszcze lepszych warunków naukowych, jak i mieszkaniowych polskich studentów.

Ministerstwo nauki przeznaczyło także 222 mln zł na stypendia dla studentów w roku 2024. Wzrosły również o 30 proc. wynagrodzenia dla całej kadry akademickiej.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwiększyło budżet Narodowego Centrum Nauki o dodatkowe 200 mln zł. To najwyższy wzrost nakładów finansowych na ten cel od 12 lat.

– Doceniamy badania podstawowe, które odbywają się we wszystkich dyscyplinach naukowych. To kluczowa sprawa, jeśli chodzi o kwestie związane z rozwojem polskiej nauki. Będziemy wspierać ten sektor, by polscy naukowcy mogli się w Polsce rozwijać – podkreśla Dariusz Wieczorek.

Minister zwraca też uwagę na zwiększenie budżetu Polskiej Akademii Nauk o 180 mln zł oraz na rozpoczęcie przygotowań nad ustawą o PAN. Działania resortu skupią się w najbliższej perspektywie również wokół prac nad nowelizacją ustawy o szkolnictwie wyższym. ©℗

