Obejrzyj filharmonię! Wycieczki i wystawy

Szczecińska filharmonia zaprasza na zwiedzanie budynku, który został okrzyknięty ikoną europejskiej architektury – w piątek (1 lipca) o godz. 14 w języku niemieckim, a godzinę później – po polsku. Każda taka wycieczka po budynku „lodowego pałacu” trwa około 45 minut. Trasa rozpoczyna się w holu i obejmuje m.in.: projekcję filmu w sali kameralnej, salę symfoniczną, poziom 4., a także sklep z pamiątkami i wydawnictwami.

Kolejna możliwość zwiedzania filharmonii będzie 8 lipca, o godz. 14 w języku angielskim, a godzinę później – po polsku. Bilety, w cenie 10 złotych, na zwiedzanie kupić można przez stronę internetową filharmonii do godziny przed rozpoczęciem. Liczba biletów jest ograniczona.

Od 1 lipca budynek szczecińskiej filharmonii będzie czynny tylko podczas wyznaczonych godzin zwiedzania, a także otwarcia – w konkretne dni – wystaw. Kasy jednak będą zamknięte do 31 lipca.

– Choć sezon artystyczny już zakończony, wakacje to wyjątkowy czas, w którym staramy się poświęcić czas na przygotowania do wrześniowej kampanii. Jest to także okazja do porządków i prac remontowych. Chcemy przygotować budynek filharmonii na nowy sezon artystyczny, w którym będziemy mogli gościć naszych melomanów podczas koncertów. Rozpoczną się więc prace związane z drobnymi remontami, modernizacjami. To także czas na czyszczenie na co dzień niedostępnych przestrzeni, przeglądy i konserwacja urządzeń techniki sceny – zapowiada Rafał Ceglarek, rzecznik prasowy szczecińskiej filharmonii. – W wakacje nie przestaje działać nasza przestrzeń wystawiennicza. W lipcu będzie dostępna wystawa Pawła Nowaka – „Szczecin Retro” w Galerii Przy Cerkwi oraz wystawa fotografii Katarzyny Paskudy w Galerii Poziom 4.

Na okres wakacyjny wprowadzono kilka zmian dotyczących funkcjonowania obu wspomnianych galerii. Od 1 lipca przestrzeń wystawienniczą będzie można zwiedzić w: soboty i niedziele w godzinach 12 – 16 (ostatnie wejście – 15.30). Zmienia się także cena biletów – od 1 lipca do 31 sierpnia bilet można kupić wyłącznie przez internet – w cenie 10 złotych.

(MON)