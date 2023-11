Zagra Orkiestra Księżniczek. Do wygrania pięć podwójnych zaproszeń

Wkrótce do Szczecina zawita trzecia odsłona bestselleru na polskiej scenie muzycznej – Koncertu Wiedeńskiego – z pierwszą na świecie Orkiestrą Księżniczek. Zabrzmią najpiękniejsze wiedeńskie melodie oraz największe przeboje z repertuaru światowego. Mamy bilety dla naszych Czytelników!

To największe, ponadczasowe i wiecznie bliskie sercom melomanów przeboje – nieśmiertelne arie i duety, a także najbardziej znane walce i polki Johanna Straussa, największe przeboje wiedeńskiej operetki oraz niezliczona ilość muzycznych niespodzianek z całego świata! Nie zabraknie muzycznych żartów i skeczów. Tego wieczoru artyści udowodnią, że muzyka łączy pokolenia i nie zna granic. Orkiestra Księżniczek to połączenie klasycznej formy i kunsztu z młodością, wdziękiem, werwą i niespotykaną muzykalnością artystów wykonujących to jedyne w swoim rodzaju widowisko. Wystąpią między innymi: Anna Ciereszko, Karolina Jędrzejczyk, Sylwia Frączek, Agnieszka Grabowska, Sławomir Naborczyk, Aleksander Kruczek, Tomasz Tracz, Andrzej Tulik, Piotr Łukaszczyk i Maciej Gogołkiewicz. Publiczność usłyszy m.in.: Walc „Nad pięknym modrym Dunajem”, Arię Barinkaya „Wielka sława to żart”, Duet wszech czasów „Usta milczą dusza śpiewa”, polkę „Tritsch-Tratsch” oraz słynny „Marsz Radetzky’ego”. W klimat magicznych balów wiedeńskich wprawią widzów olśniewające kreacje artystów, przepiękne suknie balowe solistek oraz Orkiestry Księżniczek Tomczyk Art wykonującej to niezwykłe widowisko. Widowisko przeniesie wszystkich do bajkowego świata. Tutaj każdy może bujać się w rytm muzyki oraz śpiewać wraz z solistami najpiękniejsze melodie.

Koncert Wiedeński 3 – premiera pierwszej na świecie Orkiestry Księżniczek już w niedzielę o g. 20 w Filharmonii Szczecińskiej.



