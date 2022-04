Za nami 9 dni święta teatru. Które spektakle Kontrapunktu nagrodzono?

Zakończył się jeden z najstarszych, największych i najbardziej prestiżowych polskich festiwali teatralnych: 56. Przegląd Teatrów Małych Form Kontrapunkt. To kultowa impreza, która corocznie zbiera sporo grono teatromanów. Ci miłośnicy sztuki teatralnej czasem biorą urlop - po to, by przez dziewięć dni uczestniczyć przez wiele godzin w spektaklach, performansach, koncertach czy wystawach. W tym roku takich wydarzeń było niemal pięćdziesiąt!

11 spektakli w konkursie

Tegoroczna edycja Kontrapunktu z pewnością zadowoliła nawet wysublimowane gusta największych bywalców teatrów. Było bardzo ciekawie, różnorodnie, a zaprezentowane spektakle podejmowały ważne tematy, często te najbardziej "gorące" z pierwszych stron gazet: sprawy uchodźców czy przemocy seksualnej, ale i walki dobra ze złem czy futurystycznych wizji. Zdecydowanie na plus wyszedł festiwalowi powrót do dawnej formuły, czyli braku podziału na nurt alternatywny i tak zwany główny.

W konkursie oceniano jedenaście przedstawień. Jak co roku Grand Prix przyznała, w dwuetapowym głosowaniu, publiczność, kolejne nagrody – jury. Tego roku w tym gronie znalazły się panie: Joanna Klasa, Aleksandra Łukaszewicz oraz Tamara Turnowa.

Odmienne werdykty jury i publiczności

Werdykt zarówno widzów, jak i jurorek, poznaliśmy w piątkowy wieczór (29 kwietnia) na Łące Kany, obok siedziby Teatru Kana. I tak Grand Prix – Wielką Nagrodę Publiczności otrzymał spektakl „Rewolucja, której nie było” ( na zdj. poniżej) w wykonaniu Teatru 21 oraz Biennale Warszawa. Z kolei Nagroda Główna Jury przypadła przedstawieniu pt. „a.y.l.a.n.” w wykonaniu Teatri i Qytetit z Gjilan z Kosowa.

Nagrodę Rady Miasta Szczecin otrzymał zespół aktorski oraz Weronika Szczawińska, reżyserka spektaklu „Klub” Teatru Collegium Nobilium w Warszawie oraz TR Warszawa. Nagrodę im. Kazimierza Krzanowskiego dostała Sara Celler-Jezierska za rolę Teresy w spektaklu „Maszyna” Teatru Polskiego w Bydgoszczy, a Nagrodę im. Zygmunta Duczyńskiego - spektakl pt. „Rewolucja, której nie było”.

Doceniono szczeciński teatr

Jury zdecydowało też o dwóch wyróżnieniach, dla: Branka Rozmana oraz Julii Sobiesiak-Boruckiej za ścieżkę dźwiękową w spektaklu Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu „Biblia: Próba”, a także dla zespołu spektaklu „Król skinów” (Grzegorz Hann, Maria Sztark, Łukasz Kowalski, Krzysztof Kuźnicki oraz Krystyna Pięta).

W protokole końcowym festiwalu jury wyraziło także swoje uznanie dla szczecińskiego spektaklu, który nie uczestniczył w konkursie, ale był pokazany jako m.in. komentarz do obecnej sytuacji w Ukrainie i w geście solidarności z tamtejszym narodem: „Gęstość zaludnienia. Historia wybuchu” w reżyserii Krzysztofa Popiołka w wykonaniu Teatru Kana w Szczecinie - za "ciepłe i humanistyczne zrozumienie ludzkiej tęsknoty za normalnością w sytuacji tragedii będącej poza kontrolą oraz za wyjątkowo trafny dobór scenografii i rekwizytów".

