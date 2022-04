Jaki spektakl wygra Kontrapunkt? To już ostatni dzień

W piątek (29 kwietnia) w Szczecinie zakończy się jeden z najstarszych, największych i najbardziej prestiżowych polskich festiwali teatralnych: 56. Przegląd Teatrów Małych Form Kontrapunkt. Przez dziewięć dni teatromani mogli uczestniczyć w około 50 wydarzeniach, m.in. wystawach, koncertach, instalacjach performatywnych oraz oczywiście spektaklach. Spoiwem dla wszystkich propozycji było motto: DOBRO.

W konkursie oceniano jedenaście przedstawień. Jak co roku Grand Prix przyzna w głosowaniu publiczność, kolejne nagrody – jury. Tego roku w tym gronie znalazły się panie: Joanna Klass, Aleksandra Łukaszewicz oraz Tamara Turnowa. Właśnie w piątek na Łące Kany, obok siedziby Teatru Kana, zostaną ogłoszone wyniki konkursu – o godz. 20.30. Wtedy również odbędzie się finisaż wystawy plakatów autorstwa Aleksandry Ziętali pn. „Z Kartoteki Grafika”. Jest tu dwadzieścia prac o tematyce społecznej, ale również plakaty bardziej komercyjne, promujące wydarzenia organizowane między innymi przez Goleniowski Dom Kultury.

O godz. 21 na Łące Kany wystąpi Jacek Kleyff w Orkiestrze Na Zdrowie. Zespół powstał na przełomie lat 1986 i 1987 w bielańskim domu kultury przy ul. Goldoniego w Warszawie. W 1995 roku wygrał pierwszy Przystanek Woodstock Jerzego Owsiaka w Czymanowie nad Jeziorem Żarnowieckim, po tym sukcesie zyskując opinię unikalnej na polskiej scenie grupy, która z powodu niemożności zakwalifikowania do jakiegokolwiek gatunku muzycznego śmiało wkroczyła do niszy kapel „jedynych w swoim rodzaju”. Muzycy określają swoją twórczość jako „kujawiak aborygeński z Jamajki, trochę ruski, a trochę węgierski spod Ostrołęki”. Autorem większości tekstów i kompozycji jest Jacek Kleyff, twórca piosenek i obrazów oraz – jak sam o sobie mówi – rzemieślnik precyzji słowa w danym wzruszającym momencie życia… i tworzenia muzyki.

I jeszcze dwa wydarzenia zaplanowane są na piątek w ramach Kontrapunktu. Najpierw, bo o godz. 18 w Domu Kultury 13 Muz, odbędzie się dyskusja pn. „Dobro”. Z kolei o godz. 22 w Piwnicy Kany odbędzie się koncert pt. „Classic session z Chango”, czyli spotkanie artystów uczestniczących w festiwalu Szczecin Classic oraz muzyków grupy Chango: „Fuzja dźwięków, gatunków i instrumentów. W tym przypadku klasyka będzie dążyć do stworzenia improwizacji… idealnej! Muzycy Szczecin Classic i grupa Chango, a także artyści festiwalu Kontrapunkt. «Nuta przeciw nucie». Nikt nie wie, co się wydarzy, pewne jest tylko to, że to będzie dobre granie, granie «z classą»” – informują artyści.

(MON)