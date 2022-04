Z klarnetem w roli głównej. Międzynarodowy festiwal w Szczecinie

Po czterech latach przerwy, w środę (6 kwietnia) w Szczecinie rozpocznie się X edycja Zachodniopomorskiego Festiwalu Klarnetowego. To wydarzenie o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, do którego w tym roku zgłosiło się ponad 130 uczestników indywidualnych i ok. 20 zespołów. Młodych artystów będą oceniali jurorzy polscy i zagraniczni, m.in. z Wielkiej Brytanii, Francji i Czech. Nasza redakcja objęła patronatem prasowym to wydarzenie.

- Główną misją festiwalu jest obcowanie młodych artystów z wielkimi autorytetami, ukazywanie młodym adeptom sztuki drogi do mistrzostwa oraz stworzenie przestrzeni do spotkania środowiska muzycznego klarnecistów: uczniów, pedagogów, artystów oraz miłośników muzyki klarnetowej - zaznacza dyrektor artystyczny wydarzenia, dr hab. Piotr Piechocki. - Festiwal ma już swoją tradycję i jest znaczącym wydarzeniem artystycznym w kraju, przyczyniając się do zwiększenia liczby prestiżowych festiwali i konkursów muzycznych.

Inauguracja festiwalu odbędzie się w środę o godz. 9 w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych przy ul. Staromłyńskiej. Będzie to recital klarnetowy Wiktorii Grajewskiej, zdobywczyni nagrody Grand Prix podczas ósmej edycji festiwalu. W tym samym dniu i miejscu, odbędzie się koncert pn. Wieczór Szczeciński (o godz. 20), kiedy to zagrają soliści i kameraliści: Bogusław Jakubowski, Krzysztof Krzyżewski, Krzysztof Baturo, Piotr Wybraniec, Piotr Piechocki i Dorota Maciaszczyk. Koncerty laureatów, z podziałem na grupy wiekowe, odbędą się również we wspomnianej w sali koncertowej szkoły: w środę o godz. 19, w czwartek o godz. 20 oraz w sobotę o godz. 18.

W tegorocznej edycji festiwalu gwiazdą jest światowej sławy klarnecistka, Sharon Kam, która w piątek (8 kwietnia, o godz. 19) wykona, z orkiestrą Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie pod dyrekcją Gregora Bühla, koncerty klarnetowe B.H. Crusella i K. Kurpińskiego. Artystka ukończyła studia muzyczne w Juilliard School of Music w Nowym Jorku, gdzie doskonaliła grę na klarnecie u Charlesa Neidicha. Jako 16-latka zadebiutowała na scenie z Israel Philharmonic Orchestra pod dyrekcją Zubina Mehty. Wykonanie przez Sharon Kam koncertu Mozarta, w ramach obchodów 250-lecia Mozarta w 2006 roku w Teatrze Narodowym w Pradze, było transmitowane na żywo w telewizji w 33 krajach. Artystka w trakcie swojej kariery koncertowała z orkiestrami na całym świecie, takimi jak Chicago Symphony Orchestra, Orkiestra Filharmonii Berlińskiej, Israel Philharmonic Orchestra, London Symphony Orchestra i Orkiestra Gewandhaus w Lipsku. Była Artist in residence na festiwalu Bodensee w 2011 roku.

Organizatorem Zachodniopomorskiego Festiwalu Klarnetowego, który potrwa do soboty, jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie oraz Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, a współorganizatorem - Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie i Akademia Sztuki w Szczecinie.

(MON)