Teatr rusza z akcją „Pleciuga bez granic”

Szczeciński Teatr Lalek „Pleciuga” rusza z akcją pn. „Pleciuga bez granic”. Zaplanowany jest m.in. bezpłatny spektakl dla dzieci ukraińskich, przedstawienie charytatywne oraz zbiórka zabawek.

– W Pleciudze przeplata się żółty z niebieskim. Na błękitnym niebie pojawia się słońce. W czasach, kiedy wojna obrzydliwie panoszy się wśród małych, bezbronnych, niewinnych istot tego świata, zabierając im poczucie bezpieczeństwa, chcemy dać dzieciom radość z przebywania w teatrze. Dopóki na małych twarzach gości uśmiech, nie gaśnie pewność, że wszystko będzie dobrze – informują pracownicy teatru.

Na pomoc uchodźcom z Ukrainy

W niedzielę (6 marca) o godz. 16 w Pleciudze odbędzie się spektakl charytatywny pt. „Kum i plum” (dla dzieci od 4 lat). Przedstawienie jest niebiletowane, a wszystkie datki z puszki, jakie przekażą widzowie, trafią do Zachodniopomorskiego Oddziału PCK na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

– Na ten spektakl nie ma rezerwacji miejsc. Po przyjściu do teatru nie trzeba iść do kasy po bilety, ale przy wejściu będzie czekała skrzyneczka na datki dla uchodźców. Liczymy na hojność naszych widzów – zapowiada Agnieszka Wunsch.

Halo Ziemia!

We wtorek (8 marca) na godz. 14 zaplanowany jest spektakl dla dzieci ukraińskich: „Halo Ziemia!” (dla widzów od lat 3). Wstęp dla małych widzów i ich opiekunów jest wolny.

– Zdajemy sobie sprawę z tego, że w tym momencie najważniejszą rzeczą dla uchodźców z Ukrainy jest zabezpieczenie sobie miejsca do zamieszkania czy zorganizowania innych spraw bytowych. Zapraszamy jednak rodziny z dziećmi do teatru. Na pewno widzowie spędzą u nas fantastycznie czas i będą mogli choć na chwilę zapomnieć o okropnościach wojny – mówi A. Wunsch. – Zaczynamy cykl spektakli dla dzieci z Ukrainy przedstawieniem bez słów. W repertuarze mamy kilka tytułów właśnie dla młodszych dzieci, bez słów, zatem planujemy też kolejne pokazy.

Do 15 marca Pleciuga zaprasza do wzięcia udziału w zbiórce pod nazwą: „Zabawki bez granic, czyli dzieci dzieciom”: – Wojna nie tylko otwarcie uderza w dzieci dotknięte kryzysem uchodźczym, ale perfidnie i wyrafinowanie odziera też jej małych obserwatorów z wiary w to, że świat jest dobry. A przecież jest! Niech dzieci z Ukrainy poczują wsparcie. A dzieci z Polski sprawczość i solidarność. Zachęcamy do dzielenia się zabawkami i przyborami plastycznymi – nowymi, albo w świetnym stanie, i dołączania do nich ozdobionej kartki z napisem: „буде добре! (będzie dobrze!) Твій приятель (Twój przyjaciel) + imię dziecka” – informują pracownicy w mediach społecznościowych. Zabawki i przybory plastyczne można zostawiać w foyer Pleciugi.

Monika GAPIŃSKA