Przedstawienie radosne jak skoki w kałuże

Scena ze spektaklu „Kapu kap” Fot. Piotr NYKOWSKI

Scena Antygrawitacji przygotowała propozycję dla dzieci w wieku 1 – 5 lat. „Kapu kap” grupy „Głowa mała” będzie grany w sobotę o g. 10.30 oraz o g. 12. Przedstawienie dla najmłodszych widzów – oparte na zabawie przedmiotami codziennego użytku, w prosty i zabawny sposób prezentuje zjawisko, jakim jest deszcz.

„Radosny jak skoki w kałuże, trzymający uwagę najbardziej wymagającej publiczności, dobrze zagrany i zabawny. Taki właśnie jest spektakl «Kapu kap». Choć powiedzieć można o nim o wiele więcej dobrego. Kapu kap wprowadza do teatru. To spektakl spójny, adekwatny do możliwości percepcyjnych widowni, prosty a przez to piękny jeśli chodzi o kolorystykę i rekwizyty. Opowiedziany językiem zrozumiałym dla publiczności, która przez cały czas dobrze się bawi” – mówi Anna, ciocia Igi.

(as)