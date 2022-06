Portret krajobrazu Odry. Wystawa i manifestacja siły

Po szeroko zakrojonych badaniach w regionie, Götz Lemberg spędził kilkanaście dni w podróży łodzią z Eisenhüttenstadt do Szczecina. Odwiedził m.in. Frankfurt nad Odrą i Słubice, słynny zespół fortyfikacji – twierdzę Kostrzyn oraz Międzyrzecki Rejon Umocniony, a także Lebus, Schwedt/Oder i Krajnik Dolny, Mescherin i Gryfino, Gartz, wreszcie portowy Szczecin. Efekty tej artystycznej podróży będzie można obejrzeć na wystawie fotograficznej: „albo Odra. Odra-Cuts. Portret krajobrazu rzeki granicznej” w Muzeum Narodowym przy Wałach Chrobrego. Wernisaż odbędzie się w piątek (10 czerwca) o godzinie 18, z udziałem wspomnianego artysty.

- Po wejściu Polski do Unii Europejskiej Odra przestała być linią demarkacyjną, rzeką na peryferiach, znalazła się w środku Europy, jest rzeką łączącą dwa kraje, Polskę i Niemcy. Właśnie wędrówka wzdłuż środkowego i dolnego biegu Odry, od ujścia Nysy Łużyckiej do Zalewu Szczecińskiego, stała się wyzwaniem artystycznym Götza Lemberga, urodzonego we Frankfurcie nad Menem, osiadłego w Berlinie. Twórcy oryginalnych portretów także dwu innych rzek: Haweli i Szprewy - mówił, na środowej (8 czerwca) konferencji prasowej, Dariusz Kacprzak z Muzeum Narodowego.

W piątek (10 czerwca) muzeum wraz z Centrum Żeglarskim zapraszają wszystkich admiratorów żeglarstwa i wszelkiego wodniactwa do udziału w pierwszej w historii Szczecina nawodnej manifestacji siły Odry.

- Proponujemy formułę zaczerpniętą z modnych flash mobów, czyli spontaniczną obecność żeglarzy oraz wszelkiej maści wodniaków na Odrze u stóp Wałów Chrobrego w piątek między godziną 17 a 18 - mówił Daniel Źrodlewski, rzecznik prasowy muzeum. - Finał akcji, o godzinie 18, stanowić będzie włączenie buczków lub użycie innych sygnałów dźwiękowych na wszystkich jednostkach. Tych uczestniczących w akcji oraz cumujących w marinie i przy bulwarach.

Organizatorzy do udziału w tej społecznościowej akcji zachęcają właścicieli jachtów żaglowych, motorowych, żaglowo-motorowych, łodzi i łódek, motorówek, kajaków czy rowerów wodnych (możliwość wypożyczenia).

Warto dodać, że w szczecińskim muzeum wystawa będzie czynna do 9 października, w listopadzie zostanie pokazana w Pomorskim Muzeum Krajowym w Greifswaldzie,, wiosną 2023 roku - w Domu Brandenbursko-Pruskiej Historii w Poczdamie , a jesienią przyszłego roku - w Muzeum Miejskim we Wrocławiu.

(MON)