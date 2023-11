Na Politechnice Morskiej powstał żeński chór

Studentki Politechniki Morskiej nie boją się występów na scenie.

Na Politechnice Morskiej w Szczecinie powstał właśnie żeński chór. A właściwie powrócił, bo to od grupy uzdolnionych kobiet rozpoczęła się przygoda tej szczecińskiej uczelni ze śpiewaniem.

Politechnika zdecydowała się na powołanie nowego zespołu z powodu dużego zainteresowania, jakim cieszył się nabór do "regularnego" grona śpiewaków. Warto przypomnieć, że Chór Politechniki Morskiej rozpoczynał swoją karierę właśnie jako zespół żeński (wówczas jeszcze jako Chór Wyższej Szkoły Morskiej). Po pół roku wzbogacił się o głosy męskie i przekształcił w chór mieszany, jakim pozostaje do dziś. Kluczem pozostają jednak proporcje w głosach - nowo uformowany zespół to odpowiedź na konieczność zachowania równowagi między ilością chórzystek i chórzystów.

- Stale gorąco zachęcamy muzykalnych panów do udziału w przesłuchaniach naborowych do chóru, ale od lat zgłasza się nam jednak więcej pań. I to bardzo uzdolnionych! Stąd drugi zespół zrzeszający panie - wyjaśnia Sylwia Fabiańczyk-Makuch, dyrygentka i dyrektorka artystyczna Chóru PM.

Kobiecy skład poprowadzi Dominika Mastalerczyk - śpiewaczka Chóru PM oraz absolwentka Akademii Sztuki. Nabór głosów męskich do głównego grona jest nadal aktualny. Wystarczy napisać wiadomość na fanpage zespołu (Facebook, Instagram) lub maila(chor@pm.szczecin.pl). Chór czeka na panów przez cały rok.

To nie wszystkie wieści z tego obozu. Sylwia Fabiańczyk-Makuch została uhonorowana Zachodniopomorskimi Skrzydłami Edukacji, nagrodą dla wyróżniających się nauczycieli i wychowawców młodzieży.

- Jestem bardzo dumna z tej nagrody, ponieważ pochodzę z rodziny pedagogów z pasji i powołania. Możliwość kultywowania wielopokoleniowej tradycji pracy w oświacie daje mi dużą radość i satysfakcję, a bycie docenioną w tym obszarze, to dla mnie ogromny zaszczyt - mówi laureatka.

Najbliższy koncert śpiewacy z politechniki zagrają w piątkowy wieczór w Filharmonii w Szczecinie, gdzie wykonają Requiem Zbigniewa Preisnera.

(as)