Muzyczne spotkanie. Jazzman doświadczony i jazzman młody

Fot. Jacek PORĘBA

Mikołaj Trzaska i Cyprian Pakuła zagrają w Szczecinie koncert. W punkcie winyle.fm przy ul. Jagiellońskiej 86. Start: piątek, g. 20.

Mikołaj Trzaska (rocznik 1966) to saksofonista i kompozytor. Jedna z najważniejszych postaci nowoczesnego jazzu z wielkim dorobkiem artystycznym. W latach 90. ubiegłego wieku Trzaska był muzykiem niezapomnianej grupy Miłość, twórcą i liderem zespołu Łoskot, połową duetu Masło.

Współpracownik i partner wielkich postaci światowej sceny muzyki improwizowanej, m.in.: Peter Brotzmann, Joe McPhee, Ken Vandermark. Sposród Polaków współpracował m.in. z Marcinem Świetlickim, Andrzejem Stasiukiem, braćmi Oleś. Artysta jest liderem wielu własnych projektów oraz partnerem w zespołach innych twórców. Mikołaj Trzaska to także bardzo ceniony kompozytor muzyki teatralnej i filmowej. To on odpowiada za muzykę do wszystkich filmów Wojciecha Smarzowskiego: Dom Zły, Róża, Pod Mocnym Aniołem, Drogówka, Wołyń, Kler, Wesele.

Cyprian Pakuła (rocznik 2006) – młody szczeciński perkusista, uczeń szkoły muzycznej. Mimo młodego wieku posiada już doświadczenie współpracy z muzykami o ustalonej renomie, m.in.: Jerzy Mazzoll, Olo Walicki, Marek Kazana, Tomasz Chyła. Interesuje go zarówno jazz, jak i współczesna muzyka awangardowa, a najbardziej inspirują wielcy innowatorzy nowoczesnego jazzu lat 60.

(as)