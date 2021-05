Kwiat Jabłoni za szybą. Teledysk jak reportaż o pandemii

Takiego teledysku w Polsce jeszcze nie było! Nowy klip Kwiatu Jabłoni, do piosenki pt. "Przezroczysty świat”, powstał bez konkretnego scenariusza, cała jego koncepcja została oparta na spontanicznych reakcjach ludzi. Premiera wideo odbyła się w czwartek (13 maja) na platformie YouTube. "Reakcje przechodniów nie były wyreżyserowane – wszystko co widzicie na teledysku jest wynikiem spontanicznych emocji" - zapewniają artyści.

Zespół Kwiat Jabłoni postawił w centrum Poznania przezroczysty kontener aranżując go na intymny i wypełniony ulubionymi przedmiotami pokój. Muzycy weszli do środka wieczorem i czekali jak na taką sytuację zareagują ludzie. Podczas trwania wydarzenia, pod tamtejszym Teatrem Polskim, zespół i publiczność oddzielała szyba, co dobitnie ukazywało sytuację pandemiczną na świecie.

- Postanowiliśmy po raz pierwszy zrobić teledysk, którego ostateczna wersja miała zaskoczyć́ nas samych. Po prostu reportaż. Nie mieliśmy pojęcia, jaki będzie efekt końcowy, z jakimi reakcjami spotkamy się podczas realizacji pomysłu - opowiadają muzycy, rodzeństwo - Kasia i Jacek Sienkiewiczowie. - Weszliśmy do przeszklonego pokoju ustawionego w samym sercu Poznania i przez godzinę patrzyliśmy na ludzi zatrzymujących się obok nas. Ciekawe było dla nas nie tylko to, jak ludzie próbowali się z nami komunikować, ale również jak my sami staraliśmy się odnaleźć w tej sytuacji. W krótkim czasie nauczyliśmy się sporo o nas samych. Mimo barier - szyby, masek na twarzach i zatyczek w naszych uszach udało się nam wszystkim na chwilę zbudować poczucie wspólnoty. Coraz głębsze zanurzenie w świecie social mediów - nie chodzi nam tylko o pandemię - trochę odzwyczaiło nas od patrzenia w oczy, patrzenia w twarz obcemu człowiekowi... Podczas kręcenia teledysku przekonaliśmy się, że taki kontakt jest dla nas zupełnie naturalny, o ile zdołamy się na niego otworzyć. Brakowało nam tego.

"Przezroczysty świat” to trzeci singiel promujący album formacji pt. "Mogło być nic”. Grupa Kwiat Jabłoni wystąpi w lipcu w Szczecinie, na tutejszej Łasztowni, w trakcie lokalnej odsłony ogólnopolskiej imprezy pn. „Letnie Brzmienia”.

(MON)