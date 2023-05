Ciocia Fika ma dobrą wiadomość! Rusza Fikuśny Festiwal Literatury [GALERIA]

Fikuśny Festiwal Literatury- Lato 2023.

To już druga edycja tej imprezy, której organizatorem jest księgarnia FiKa, znana z szeregu działań mających na celu promocję czytelnictwa głównie wśród dzieci. To jedyne takie wydarzenie na Pomorzu Zachodnim.

Pierwszą z serii trwających do sierpnia imprez zaplanowano na 1 czerwca. Data nie jest przypadkowa, bo ma oczywiście związek z Międzynarodowym Dniem Dziecka.

W godz. 10.00-12.00 zaplanowano spotkanie z Wojciechem Widłakiem, pisarzem tworzącym książki dla dzieci, a znanym szczególnie dzięki serii o panu Kuleczce i jego trójce podopiecznych, którymi są kaczka Katastrofa, pies Pypeć i Mucha Bzyk-Bzyk.

Następnie, w godz. 12.00-13.00, odbędzie się spotkanie ze szczecińską autorką Kingą Konieczny, która opowie o losach psa wabiącego się Figa. Historia Figi jest jej pierwszą propozycją dla młodszego czytelnika.

Tego samego dnia wieczorem w godz. 18.00-20.00 zaplanowano Bal Przebierańców. Jego gospodarzem będzie sympatyczny i nieśmiały wiewiórek Edzio, będący bohaterem uwielbianych przez dzieci książek autorstwa Marca Boutavant i Astrid Desbordes. Odwiedzający księgarnię FiKa w Ogrodach Śródmieście dobrze kojarzą jego maskotkę, witającą przybyłych zaraz przy wejściu.

Co trzeba zrobić, aby uczestniczyć w tym nietypowym balu? - Niewiele! – stwierdziła Małgorzata Narożna, współorganizatorka Festiwalu. - Wystarczy przebrać się za swoją ulubioną postać literacką i aktywnie uczestniczyć we wspólnej zabawie, na którą złożą się m.in. warsztaty, wspólne czytanie i quiz wiedzy o Edziu.

Spotkanie z autorami książek dla dzieci oraz i Bal u Edzia to tylko początek Festiwalowych wrażeń. Swoją obecność zapowiedzieli także inni autorzy i ilustratorzy, którzy potwierdzili swój udział w imprezie skierowanej nie tylko do dzieci, ale także do dorosłych.

W tym roku do współpracy zaproszony został również szczeciński Teatr Współczesny. Aktorzy pod okiem reżysera Jakuba Skrzywanka przygotują czytania performatywne na podstawie fragmentów „Nigdy nie będziesz szło samo” Anouk Herman oraz „Jak płakać w miejscach publicznych” Emilii Dłużewskiej. Dorosła publiczność będzie miała też okazje wziąć udział w słowno-muzycznym kolażu z okazji 100. rocznicy urodzin Wisławy Szymborskiej oraz w spotkaniach autorskich.

Gośćmi drugiej edycji Festiwalu będą: Wojciech Widłak, Kinga Konieczny, Zofia Stanecka, Piotr Socha, Marcin Szczygielski, Roksana Jędrzejewska-Wróbel, Inga Iwasiów, Joanna Rusinek, Radek Rak, Daniel de Latour, Joanna Olech, Marta Lipczyńska-Gil, Nika Jaworowska-Duchlińska, Boguś Janiszewski, Tomasz Samojlik, Nina Igielska, Agata Romaniuk i Emilia Dziubak.

Organizatorzy zapewniają, że udział we wszystkich wydarzeniach będzie bezpłatny. Więcej informacji o Fikuśnym Festiwalu i jego program można znaleźć na stronie fikaszczecin.pl oraz na profilu FB Fikuśny Festiwal Literatury. Miejscem wszystkich festiwalowych atrakcji i działań jest księgarnia FiKa oraz Ogrody Śródmieście mieszczące się przy ul. Wielkopolskiej 19 w Szczecinie. ©℗

Krzysztof ŻURAWSKI