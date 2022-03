Premiera nietypowego przewodnika. To „Fikamy po Szczecinie”

Oficjalna premiera drugiej części książki pt. „Fikamy po Szczecinie”, Małgorzaty Narożnej i Aleksandra Szwajdy, odbędzie się w środę (23 marca) w szczecińskiej księgarni „FiKa” (al. Jana Pawła II). Data nie jest przypadkowa, bo kolejnego dnia obchodzone są corocznie w Szczecinie urodziny Eilharda Lubinusa. Zresztą, postać tego kartografa pojawia się w książce. W środę zatem obie autorki książki będą czekały na czytelników w „Fice” w godzinach 10-18. Będzie można wtedy kupić „Fikamy po Szczecinie”, zdobyć autografy, porozmawiać i podpytać o pracę nad publikacją oraz kolejnymi zaplanowanymi częściami.

„Fikamy po Szczecinie” to nietypowy przewodnik po stolicy Pomorza Zachodniego, bowiem opowiada o mieście ilustracją. To druga z sześciu zaplanowanych takich publikacji. Pierwsza nosiła podtytuł: „Trasa Mewy”, a druga to: „Trasa Bogusława”. Przewodniki wymyśliła właścicielka księgarni „FiKa” – Małgosia Narożna, a przepięknie zilustrowała Ola Szwajda.

– Druga część przewodnika miała się ukazać na przełomie listopada i grudnia, ale spotkała nas przykra sprawa. Otóż w drukarniach zabrakło papieru. Dlatego premiera książki musiała poczekać. Cieszę się jednak, że udało się ją wydać tuż przed urodzinami Lubinusa, drugoplanowego bohatera książki, który jest autorem mapy Pomorza Zachodniego. Jej kopia prezentowana jest w Muzeum Narodowym przy ulicy Staromłyńskiej, o czym można się dowiedzieć właśnie z naszego przewodnika – opowiada M. Narożna.

Na kolejnych stronach książki pojawiają się znani szczecinianie. Ot, choćby Krystyna Milewska ze wspomnianego Muzeum Narodowego, przewodniczka Małgorzata Duda, wicedyrektorka Zamku Książąt Pomorskich – Wioletta Słoka, wojewoda Drużyny Grodu Trzygłowa, szczecińskiej armii wojów, odtwarzającej czasy wczesnego średniowiecza – Igor Górewicz z rodziną, aktywistka ze stowarzyszenia Lambda – Monika „Pacyfka” Tichy z synem, przewodnik zamkowy Tomasz Wieczorek z córkami, a nawet Aleksandra Szwajda z mężem.

– W przewodniku chciałyśmy pokazać, jak ważny dla miasta jest Zamek Książąt Pomorskich jako zabytkowy obiekt, związany z historią Szczecina. Ale nie tyko, bo przeszłość miesza się tu ze współczesnością – zaznacza autorka koncepcji książki. – Na zamku przecież toczy się obecne życie szczecinian. Tu pary biorą ślub, są koncerty i spektakle w operze, pokazy walk rycerskich, bawią się dzieci, biega słynny zamkowy kot, to tu chodzi się na romantyczne spacery, a mężczyźni oświadczają się swoim dziewczynom. Na jednym z rysunków w książce jest Ola Szwajda, której Mateusz oświadczył się właśnie przy tej fontannie na dziedzińcu zamkowym. Tak było naprawdę i dlatego to wydarzenie zostało uwiecznione w przewodniku. ©℗

(MON)