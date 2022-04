Zostań bohaterem żywej witryny! W sobotę jest święto książki

2 kwietnia, w dzień urodzin Andersena, tradycyjnie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Święto zostało zainicjowane w 1967 roku przez Międzynarodową Izbę ds. Książek dla Młodych Ludzi (IBBY), aby promować wartościową literaturę i grafikę dla młodych odbiorców. Właśnie z tej okazji szczecińska księgarnia "FiKa" zaprasza w sobotę do zabawy pn. "Żywa witryna". Gościem specjalnym ma być aktorka Maria Dąbrowska.

Będzie się działo! W "Fice" (przy al. Papieża Jana Pawła II 8) zatem każdy otrzyma szansę, by zaprezentować się w witrynie księgarni ze swoją ulubioną książką albo w stroju ulubionego bohatera literackiego. Zresztą, wszelkie pomysły, nawet te najbardziej szalone, są mile widziane. To wszystko w godz. 12 - 15. Poza tym, na czytelników będzie czekała wspomniana aktorka szczecińskiego Teatru Współczesnego - Maria Dąbrowska, prywatnie - zaprzyjaźniona z księgarnią mama, wielbicielka dobrej literatury, również tej dziecięcej.

Książkowy teatr w oknie , Marysia Dąbrowska zaprasza do wspólnej zabawy w najbliższą sobotę - 2 kwietnia Opublikowany przez FiKa Wtorek, 29 marca 2022

- W tym wyjątkowym dniu, Międzynarodowym Dniu Książki dla Dzieci, chcemy zwrócić waszą uwagę na książkę dziecięcą, na to jaką ma wartość w codzienności, w obcowaniu z innymi, ze światem, rozumieniu go oraz innych ludzi. Przypominamy też, jak ważną rolę odgrywa książka dziecięca na rzecz międzynarodowego porozumienia i pokoju - mówi Małgorzata Narożna, właścicielka księgarni, która kilka lat temu otrzymała nagrodę, Polskiej Sekcji IBBY, za upowszechnianie czytania.



Gospodarzem Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci w 2022 roku jest Kanadyjska Sekcja IBBY. Co roku pisarz z kraju - gospodarza jest autorem specjalnego przesłania. Teraz napisał je Richard Van Camp, pisarz z narodu Dene z Fort Smith na Terytoriach Północno-Zachodnich w Kanadzie: "Historie to skrzydła, które pomagają wznosić się każdego dnia. Czytanie to wolność. Czytanie to oddech. Czytanie pozwala zobaczyć świat w nowy sposób i zaprasza do światów, których nigdy nie chcesz opuścić. Czytanie pozwala twojej duszy śnić. Mówią, że książki są przyjaciółmi na całe życie i zgadzam się z tym. Twój idealny wszechświat rośnie tylko wtedy, gdy czytasz. Historie to skrzydła, które pomagają wznosić się każdego dnia, więc znajdź książki, które przemawiają do twego ducha, do twego serca, do twego umysłu. Historie to lekarstwa. Leczą. Pocieszają. Inspirują. Uczą. Błogosław gawędziarzy, czytelników i słuchaczy. Błogosław książki. Są lekarstwem na lepszy, jaśniejszy świat".

(MON)