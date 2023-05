7. edycja ArtFestiwalu w Stargardzie dzień drugi. Świętują artyści i twórcy [GALERIA]

Ponad 170 wydarzeń z udziałem artystów, poetów, rękodzielników za Stargardu i okolic odbywa się w ramach tegorocznej, siódmej już edycji ArtFestiwalu Stargard. Sztuka zajrzała nawet do miejskich toalet.

Podczas dwudniowego święta artystów mieszkańcy mają okazję obcować ze sztuką, która wkradła się niemal wszędzie. Rozgościła się w instytucjach kultury, szkołach, punktach gastronomicznych, świątyniach, zabytkach, parkach, na parkingach i w wielu innych miejscach pod chmurką. Dziś także na mieszkańców czekają plenerowe wystawy, koncerty, artystyczne instalacje, happeningi, spektakle i pokazy, prezentacje rękodzieła.

- Nie sposób wszędzie dotrzeć, a wszystko chciałoby się zobaczyć – mówią stargardzianie, których spotykaliśmy wczoraj na artystycznym szlaku.

Namacalną pamiątką siódmej edycji festiwalu będzie Tron Kultury, który powstaje przed budynkiem Domu Kultury Kolejarza. Każdy będzie mógł na nim usiąść, by zapozować do zdjęć. Twórcą jest Andrzej Wójcik - Marela - Wood Carving Rzeźba w Drewnie, który piłą spalinową rzeźbi wielkie siedzisko. Dziś ma być gotowe. Podobnie jak malowidło pociągu na murze szkoły przy ul. Szkolnej 3, gdzie w pocie czoła od wielu godzin pracuje Krzysztof Ceski.

Artyści prezentują swój dorobek i najnowsze prace, które wykonali w zaciszu swoich pracowni. Dla nich festiwal jest okazją, by pokazać talent, a dla mieszkańców, by oderwać się od codzienności i poznać ciekawych ludzi.

- Kolejny raz biorę udział w ArtFestiwalu – mówi Grzegorz Witkowski, którego pasjonuje rzeźbienie w drewnie, twórca piwnicznego muzeum. – Moim najnowszym dziełem jest instalacja zrobiona z korzeni różnych drzew. Nadal rzeźbię drewniane żołnierzyki, rycerzy, a specjalnie na tę imprezę zrobiłem stargardzki poczet flagowy.

Artyści zjechali do Stargardu z okolicznych miejscowości, a także Szczecina, Koszalina czy Słupska. Są wszędzie tam, gdzie znajdują się festiwalowe flagi. Mieszkańcy mogą poznawać też kulturę ukraińską, otworem stanęły przed nimi świątynie prawosławna i greckokatolicka. Ukraińscy artyści prezentują się również na lokalnych scenach i plenerach. Sztuka wdarła się do miejsc nieoczywistych na jej pokazywanie, nawet do miejskich toalet, gdzie prezentowane są plakaty Andy’iego Warhol’a. Mogą z nią obcować także osadzeni w zakładzie karnym, gdzie zorganizowano wystawę.

Cel Bernadety Wdzięcznej stargardzkiej artystki, pomysłodawczyni dwudniowego święta artystów w Stargardzie został osiągnięty.

- Dzięki temu festiwalowi sztuka dociera wszędzie i daje radość zarówno twórcom jak i uczestnikom – mówi słynna stargardzka portrecistka.

Sobotni wieczór zakończył się brawurowym wykonaniem Whole Lotta Love Zeppelinów na Rynku Staromiejskim przez 55 instrumentalistów i widowiskowym pokazem w wykonaniu Teatru ognia Fire Arrow ze Stargardzkiego Centrum Kultury, które jest głównym organizatorem festiwalu. Dziś drugi dzień święta artystów i ArtFestiwal Junior przy Młodzieżowym Domu Kultury.

Tekst i zdj. Wioletta Mordasiewicz