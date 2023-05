Prezes PiS: Świadczenie wychowawcze 500 Plus zostanie podniesione do 800 zł

Fot. PAP/Leszek Szymański

Od nowego roku świadczenie wychowawcze 500 Plus zostanie podniesione do 800 zł - zapowiedział w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Podczas konwencji programowej "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości" prezes PiS zapowiedział, że od nowego roku świadczenie wychowawcze 500 Plus zostanie podniesione do 800 zł.

- Od nowego roku program 500 Plus to będzie ciągle nazwa, jak sądzę, pamiętana, ale suma będzie już inna. To będzie 800 Plus - poinformował Kaczyński.

Dodał, że będzie to kontynuacja i rozwijanie świadczeń skierowanych do rodzin.

