Jarosław Kaczyński: "Polska nie będzie pod niczyim butem"

Najbliższe wybory są jak wybory w 1989 roku, a my jesteśmy tam, gdzie była wtedy "Solidarność" - powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas wizyty w Szczecinie. Przekonywał też, że tylko jego ugrupowanie jest w stanie uchronić Polskę przed poważnym tąpnięciem gospodarczym. Wydarzenie zorganizowane w sali Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego próbowali zakłócić przeciwnicy obecnej władzy.

Plan na wybory

- Te wybory, jakie są przed nami, to takie wybory, jakie były w 1989 roku. Oni (czyli opozycja - AS) też to mówią. Tylko oni stawiają się w miejscu "Solidarności". W miejscu "Solidarności" jesteśmy my - mówił J. Kaczyński.

Polityk namawiał swoich zwolenników, aby mobilizowali bliskich - i nie tylko ich - do głosowania na PiS. Stwierdził, że konieczne jest powołanie ruchu obrony wyborów, który będzie czuwał nad ich przebiegiem. Postulował także, aby w każdym lokalu wyborczym zamontowano kamerę, z której obraz byłby dostępny przez internet.

- Jesteśmy przekonani, że, po pierwsze, mamy ogromną szansę, aby wygrać, a po drugie, jeśli byśmy nawet przegrali, to ich rządy tak szybko ich skompromitują, że sami będą żałowali, że wygrali - stwierdził J. Kaczyński

PiS obiecuje uchronić Polaków od wstrząsu ekonomicznego

A dlaczego Polacy mieliby postawić trzeci raz na PiS? Ponieważ tylko ta partia, zdaniem J. Kaczyńskiego, jest w stanie uchronić kraj od poważnych wstrząsów ekonomicznych. Rząd poradził sobie na przykład z covidem - zorganizował oddziały covidowe, wdrożył program powszechnych szczepień. Do tego wpompował 200 miliardów w gospodarkę, aby nie padła z powodu lockdownów.

- Podnosiliśmy podatki? Nie. Obniżaliśmy je - przypomniał były premier. - Przez cały czas podatki obniżamy. Także teraz, w reakcji na kryzys węglowy. Zapewniam państwa, że w kryzysie gospodarczym, choć jest to tego rodzaju kryzys, na który nasze władze nie mają wielkiego wpływu, też będziemy wybierać to, co najważniejsze, a to, co najważniejsze, to uchronienie Polski przed kolejnym wstrząsem, takim jak dwa wstrząsy balcerowiczowskie, ten z 1990 roku i ten z końca lat 90., i późnej przed kryzysem tuskowym, przed wielkim bezrobociem, przed spadkiem dochodów społecznych, przed powrotem biedy.

J. Kaczyński dodawał, ze w czasie, gdy jego partia dochodziła do władzy, za godzinę pracy płacono często 4, 5 złotych, a czasami i 2 złote. Dziś stawka minimalna za godzinę wynosi 19,70 zł.

Czasy idą, przyznał polityk, ciężkie. Mamy do czynienia z kilkoma kryzysami - związanymi z wojną, z codziennym bezpieczeństwem i obawą o zachowanie dotychczasowego poziomu życia, wynikającymi także z przeobrażeń w Unii Europejskiej.

Krytyka Niemiec

Temu ostatniemu wątkowi prezes PiS poświęcił spory fragment swojego wystąpienia. Opowiadał o tym, że biurokraci europejscy pragną stworzyć - i to już niedługo - jedno państwo europejskie pod przywództwem niemieckim. A to oznacza koniec suwerenności Polski.

- Unia Europejska jest w Polsce bardzo lubiana. Ja to rozumiem. Też uważam, ze powinniśmy być w Unii Europejskiej - ciągnął J. Kaczyński. - Ale Unia Europejska bez maski to Niemcy, Bruksela to jest Berlin. Dla nas najpierw jest Polska, a dopiero później Europa. Niemcy są dla nas państwem, które nie wywiązało się ze swoich prawnych i moralnych obowiązków. A próbuje udawać moralne i praworządnościowe mocarstwo.

J. Kaczyński przypomniał, że kanclerz Niemiec Olaf Scholz mówił niedawno, ze jego kraj chce pełnić wiodącą rolę w Europie. Zdaniem lidera polskiej prawicy Niemcy nie mają do tego ani przesłanek, ani siły. Za to odegrały decydującą rolę w doprowadzeniu do obecnego kryzysu - wojennego i ekonomicznego.

- Polska nie będzie pod niczyim butem - zapowiedział J. Kaczyński.

Mimo że teoretycznie spotkanie w budynku uniwersytetu było zamknięte dla osób postronnych, to dwóm przeciwnikom prawicy udało się wmieszać w tłum działaczy i sympatyków PiS. Jeden przed przyjściem do sali J. Kaczyńskiego zaczął krzyczeć: "Konstytucja!", był bardzo pobudzony. Na zewnątrz wyprowadziło go kilku mężczyzn. A już w czasie przemówienia młody człowiek krzyczał: "Hańba!", próbując przerwać wywód byłego premiera. W końcu jednak wypychany opuścił salę.©℗

Alan Sasinowski