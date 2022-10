Jarosław Kaczyński odwiedził Zachodniopomorskie

Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości spotkał się dzisiaj (2 października) z mieszkańcami Stargardu. Podobne spotkania były w sobotę na Politechnice Koszalińskiej oraz Marine Hotel w Kołobrzegu.

Już na godzinę przed spotkaniem, przed Stargardzkim Centrum Kultury, gdzie je zorganizowano, zaczął gromadzić się tłum. Wśród zebranych na placu Wolności i w jego okolicy byli zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy polityki Prawa i Sprawiedliwości. Ci drudzy przyszli z flagami Polski i Unii Europejskiej.

Budynek SCK otoczony był szczelnie kordonem policji, która legitymowała tych bardziej aktywnych. W sali kinowej Stargardzkiego Centrum Kultury zebrali się zwolennicy Jarosława Kaczyńskiego i jego partii.

Lider PiS, który w ten weekend odwiedził województwo zachodniopomorskie, chwalił rządy Prawa i Sprawiedliwości, mówił o sukcesach swojej partii, w tym o świadczeniach 500+, podwyżkach emerytur, przywilejach w postaci 13. i 14. emerytury, wzroście płacy minimalnej, a także o inwestycjach gospodarczych, w tym o niedawno otwartym gazociągu Baltic Pipe.

– Nasz kraj stracił dzięki nam cechy prowincjonalności – mówił w SCK Jarosław Kaczyński, prezes PiS. – W Polsce nie było nawet wielkiego lotniska. My to wszystko budujemy. Nie pozwalamy, by Polska była rozkradana. A była, przez podatek VAT, który nie był płacony. My tę machinę opanowaliśmy. W ciągu 7 lat przyniosło to bilion złotych dodatkowych pieniędzy. Jak to mówił Wałęsa, ale jeszcze w tych swoich lepszych czasach, że Polska będzie drugą Japonią. Jeszcze trochę do góry i będzie!

Prezes mówił o konieczności domagania się przez Polskę odszkodowań wojennych od Niemiec, które – jak mówił wczoraj Kaczyński – wypłacono 70 państwom, a Polsce nie.

– Nie musimy wcale zgadzać się na to, że jesteśmy ci gorsi, tak jak nam radzi Platforma Obywatelska i cała ta formacja, która rządziła wcześniej Polską – mówił. Krytykował też Unię Europejską za to, że nie wypłaca Polsce pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, jego zdaniem, nie mając ku temu żadnych podstaw.

J. Kaczyński mówił też o wojnie na Ukrainie, o relacjach z Zachodem, w tym z Niemcami.

– Oni chcą, by Polska nie była silna, ale my na to nie pozwolimy! – mówił. Słowom lidera PiS towarzyszyły oklaski i okrzyki jego zwolenników. Z przeciwnikami, czekającymi przed SCK, prezes się nie spotkał.

Niechętni PiS-owi stargardzianie czekali na niego z transparentami, na których widniały napisy m.in., takie jak: „Wkrótce naród was pogoni!”, „PiS – codziennie wyższe ceny”, „Drożyzna = PiS” czy „Z orłem nigdy kaczka nie wygra”.

Po spotkaniu z mieszkańcami w SCK Jarosław Kaczyński złożył wieniec pod pomnikiem smoleńskim i odwiedził kolegiatę. ©℗

(w)

Fot. Wioletta Mordasiewicz