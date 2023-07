Premier: mogę potwierdzić, że planujemy wybory parlamentarne i referendum w tym samym czasie

Fot. PAP/Jakub Kaczmarczyk

Umożliwienie przeprowadzania referendum w tym samym dniu, w którym odbywają się wybory: parlamentarne, prezydenckie lub do Parlamentu Europejskiego - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o referendum ogólnokrajowym, który do Sejmu złożyli posłowie PiS.

Mogę potwierdzić, że planujemy wybory parlamentarne i referendum ws. relokacji migrantów w tym samym czasie, także po to, by koszty były niższe - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

Jak wskazali autorzy projektu w uzasadnieniu propozycja ma na celu dostosowanie rozwiązań, umożliwiających przeprowadzanie referendum w tym samym dniu, w którym odbywają się wybory: do Sejmu i do Senatu, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej lub wybory do Parlamentu Europejskiego do rozwiązań zawartych w Kodeksie wyborczym ze stycznia 2011 r., poprzez przede wszystkim ujednolicenie godzin głosowania, czyli w godzinach 7 - 21.

Kolejne zmiany ujednolicające dotyczą m.in. informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego, wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

W projekcie zapisano też, że wyniki głosowania i protokoły głosowania z obwodów utworzonych za granicą oraz na polskich statkach morskich są przekazywane komisarzowi wyborczemu właściwemu dla miasta stołecznego Warszawy.

"Proponowane rozwiązania wpłyną na obniżenie kosztów przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego" - wskazano w uzasadnieniu projektu.

Sprawozdawcą projektu jest poseł Paweł Hreniak. (PAP)

