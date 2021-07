Premier: jeżeli będzie taka możliwość, to dopuścimy do szczepienia dzieci poniżej 12. roku życia

Jeżeli będzie taka możliwość, to dopuścimy do szczepienia dzieci poniżej 12. roku życia; COVID-19 to bardzo duże zagrożenie - powiedział w środę w Kaliszu premier Mateusz Morawiecki. Przypomniał, że szczepienia na wiele innych chorób są obowiązkowe.

Podczas wizyty w Kaliszu szef rządu wskazał, że z prowadzonych w Polsce badań wynika jednoznacznie, że Polacy chcą mieć dzieci. - Musimy pomóc łączyć życie zawodowe i rodzinne. Polityka rodzinna jest znakiem rozpoznawczym naszego rządu - mówił Morawiecki.

- Warto sobie zdać sprawę, że bez dzieci nie będziemy mogli rozwijać się w długiej perspektywie, dlatego po 500 plus robimy kolejne wysiłki, żeby wesprzeć rozwój demograficzny - stwierdził premier.

(pap)