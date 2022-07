Wkrótce dołączy do portowej floty. „Strażak-28” już na wodzie

W gdańskiej stoczni Remontowa Shipbuilding 30 czerwca uroczyście zwodowano statek pożarniczy „Strażak-28”. Jeszcze w tym roku jednostka podejmie służbę w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

Nowy statek pożarniczy będzie dostosowany do warunków meteorologicznych i hydrograficznych panujących na wodach południowego Bałtyku. Będzie czuwać nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym na akwenach portów morskich Szczecin, Police i Świnoujście. Ma asystować statkom przewożącym ładunki niebezpieczne zapewniając ochronę przeciwpożarową. Będzie m.in. przystosowany do walki z pożarami na zbiornikowcach LNG. Ponieważ poza funkcją zwalczania ognia, będzie spełniać także funkcje holownicze, uzyska on klasę lodową L2.

Nowoczesna jednostka ma 29,2 m długości oraz 10,47 m szerokości. Jej zanurzenie konstrukcyjne to 3,45 m, a uciąg na palu – 45 ton. Rozwijać będzie prędkość do 12 węzłów. Statek wyposażony będzie w trzy monitory wodno-pianowe o wydajności 1350 m sześc./h każdy oraz w dwie pompy FiFi (po 2700 m sześc./h każda).

Projekt pod nazwą „Zakup statku pożarniczego dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jego wartość to ok. 40,6 mln zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej – ok. 34,5 mln zł.



– „Strażak-28” będzie trzecim statkiem pożarniczym we flocie ZMPSiŚ – przypomina Monika Woźniak-Lewandowska z ZMPSiŚ. – Obecnie w Szczecinie cumuje „Strażak-24”, w Świnoujściu zaś „Strażak-26”. Na wejściu nowej jednostki do eksploatacji zyskają przewoźnicy, armatorzy i pracownicy portu. Porty w Szczecinie, Policach i Świnoujściu będą mogły przyjąć i obsłużyć więcej statków z ładunkami niebezpiecznymi.

(ek)