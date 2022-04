Jeszcze w tym roku dołączy do portowej floty. „Strażak-28” opuścił halę stoczni

Nowo budowany statek pożarniczy „Strażak-28” opuścił właśnie stoczniową halę. Jeszcze w tym roku dołączy do floty statków Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. W najbliższym czasie kadłub jednostki zostanie połączony z nadbudówką. Ze względu na brak możliwości montażu całości w hali, ta część prac zostanie wykonana na zewnętrznym placu.

Statek pożarniczy „Strażak-28” będzie miał możliwość prowadzenia awaryjnego holowania w przypadku zagrożenia życia i mienia oraz pływania po zalodzonym akwenie dzięki odpowiedniej klasie lodowej, bez asysty lodołamacza. Zwrotność i szybkość zapewnią jednostce dwa pędniki azymutalne. Sprawią, że będzie się ona obracać wokół własnej osi, a nawet płynąć bokiem, jeśli zajdzie taka potrzeba. Statek obsługiwać będą cztery osoby załogi oraz czterech strażaków Portowej Straży Pożarnej.

– „Strażak-28” będzie miał 29,2 m długości oraz 10,47 m szerokości – informuje Monika Woźniak-Lewandowska z ZMPSiŚ. – Jego zanurzenie konstrukcyjne to 3,45 m. Rozwijać będzie maksymalną prędkość do 12 węzłów. Jego uciąg na palu to 45 ton.

Wyposażony będzie w trzy monitory wodno-pianowe oraz w dwie pompy FiFi.

– Jednostka zapewni asystę statkom przewożącym ładunki niebezpieczne, zapewniając ochronę przeciwpożarową, m.in. będzie przystosowana do walki z pożarami na zbiornikowcach LNG oraz będzie czuwać nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym na akwenach portów morskich Szczecin, Police i Świnoujście – dodaje M. Woźniak-Lewandowska.

Statek budowany jest w gdańskiej stoczni Remontowa Shipbuilding. Nadzór inwestorski pełni inżynier kontraktu – konsorcjum spółek: CELNET i Polski Rejestr Statków.

Projekt pod nazwą „Zakup statku pożarniczego dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość zadania to ok. 40,6 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi blisko 34,5 mln zł.

Według harmonogramu, jednostka powinna zasilić flotę ZMPSiŚ do końca października br. Obecnie w Szczecinie cumuje „Strażak-24”, a w Świnoujściu „Strażak-26”.

(ek)