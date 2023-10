Wirtualny Informator Rzeczny na finiszu. Bezpieczny rejs w telefonie komórkowym

Na konferencji w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie poinformowano o rozwoju nowoczesnych systemów informacyjnych w żegludze śródlądowej. Fot. Elżbieta KUBOWSKA

Z inicjatywy wiceministra infrastruktury Marka Gróbarczyka Wody Polskie zajęły się utworzeniem Wirtualnego Informatora Rzecznego (WIR). Wkrótce będzie on powszechnie dostępny dla wszystkich użytkowników śródlądowych dróg wodnych w całej Polsce. Znajdą się w nim dane o tych szlakach czy akwenach, na których jest możliwa żegluga. Zainteresowani skorzystają z WIR-u poprzez stronę internetową w komputerze lub za pomocą aplikacji w telefonie komórkowym. O rozwoju nowoczesnych systemów informacyjnych w żegludze śródlądowej poinformowano w czwartek (12 października) na konferencji w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.

Dyrektor UŻŚ Piotr Durajczyk przypomniał, jakie usługi są świadczone dzięki systemowi informacji rzecznej RIS. To m.in. komunikaty dla kapitanów jednostek pływających, tworzenie elektronicznych map nawigacyjnych, elektroniczne raportowanie statku oraz system łączący kilkadziesiąt kamer, które wzdłuż Odry obserwują, co się na niej dzieje.

– W tej chwili jesteśmy na ostatnim etapie wdrażania tego systemu, który obejmuje 250 km dróg wodnych: od granic z wewnętrznymi wodami morskimi w Szczecinie do autostrady A2 łączącej Berlin z Warszawą – poinformował Piotr Durajczyk. – Projekt będzie gotowy do końca listopada. Trwają testy, które pozwolą potwierdzić to, że ten system działa.

Kolejnym etapem ma być objęcie RIS-em Wrocławskiego Węzła Wodnego, a w przyszłości pociągnięcie go do granicy z Republiką Czeską.

Wiceminister Marek Gróbarczyk dodał, że wraz z WIR-em będzie tworzył komplementarne rozwiązanie dla żeglugi, ale nie tylko. Kluczowy jest nowy most kolejowy nad Regalicą, którego budowa się kończy.

– To jeden z elementów, które mają pomóc w rozwoju portów Szczecin – Świnoujście – podkreślił. – Odrzańska Droga Wodna jest już w zasadzie gotowa, jeżeli chodzi o dokończenie ostróg czy eliminację miejsc limitujących żeglugę. Przed nami najważniejsze, a więc system retencyjny, który pozwoli na zgromadzenie wody.

Prezes Wód Polskich Krzysztof Woś przybliżył historię powstania systemu RIS. Jego rozszerzenie jest skierowane przede wszystkim do żeglugi profesjonalnej. Dzięki niemu wzrasta bezpieczeństwo, bo informacja jest bardziej dokładna i pozwala kapitanom przewidywać różnego rodzaju sytuacje.

– Z inicjatywy pana ministra Wody Polskie zajęły się Wirtualnym Informatorem Rzecznym, który jest skierowany do wszystkich użytkowników śródlądowych dróg wodnych uznanych za żeglowne, a tych jest w Polsce ponad 3700 km – powiedział prezes Woś. – Czyli poza żeglugą profesjonalną, przeznaczony jest przede wszystkim dla jednostek sportowo-turystycznych, rekreacyjnych. My go w tej chwili kończymy, a 24 października chcemy zorganizować konferencję, na której podsumujemy te prace i pokażemy funkcjonalność WIR-u.

WIR udostępni mapy nawigacyjne. Będą w nim np. podane głębokości tranzytowe (w czasie rzeczywistym), komunikaty nawigacyjne, będzie możliwość elektronicznego uiszczenia opłat czy zaplanowania rejsu.

– Żegluga profesjonalna skorzysta z tego systemu, bo można będzie elektronicznie raportować korzystanie z urządzeń wodnych – dodał K. Woś. – To jest comiesięczny obowiązek, a do tej pory odbywało się to w formie papierowej. Będzie też możliwość zgłaszania wszelkiego rodzaju przeszkód nawigacyjnych zaobserwowanych przez użytkowników.

WIR jest finansowany z programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Wartość tego zadania to ok. 18 mln zł.

(ek)