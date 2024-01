Prom „Epsilon” już kursuje. Pierwszy rejs na linii Świnoujście – Trelleborg

„Epsilon” 20 stycznia wieczorem opuścił „Gryfię”, a nocą 23 stycznia wyruszył ze Świnoujścia w swój pierwszy rozkładowy rejs do Trelleborga. Fot. Sebastian Wołosz / Unity Line

Prom typu ro-pax „Epsilon” wypłynął w premierowy rejs we flocie Unity Line nocą 23 stycznia br. ze Świnoujścia do szwedzkiego portu Trelleborg. Promem dowodzi doświadczony oficer – kpt. ż.w. Arkadiusz Ślaski.

– Zabraliśmy na pokład 131 ciężarówek, a to prawie pełna pojemność ładunkowa promu – pochwalił się w mediach społecznościowych jego właściciel, czyli Euroafrica.

Od tej pory jednostka będzie kursować codziennie, wypływając ze Świnoujścia o godz. 2.15, a w Trelleborgu meldując się o 8.35. W drogę powrotną wyruszać ma o godz. 15.55 i o 22.15 przypływać do Świnoujścia.

„Epsilon” został zbudowany w 2011 r. we włoskiej stoczni Visentini i jednorazowo może przewieźć 299 osób (261 pasażerów i 38 członków załogi). Jednostka ma 186 m długości, przeszło 25 m szerokości oraz eksploatacyjną linię ładunkową o długości niemal 2860 metrów. Co więcej, na jej pokład wjedzie aż 60 samochodów osobowych i 134 pojazdów ciężarowych, co czyni go największą (a także najnowszą) jednostką typu cargo, należącą obecnie do polskiego armatora.

Prom został kupiony przez firmę Euroafrica, czyli partnera biznesowego Unity Line. W styczniu krótko dokował w Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” w Szczecinie, gdzie został przemalowany i przeszedł drobne prace przystosowawcze. Niestety, warunki pogodowe uniemożliwiły namalowanie logo Unity Line na burtach. Ma to nastąpić przy okazji najbliższego dokowania.

– Jednostka zastąpi inny prom Euroafriki w barwach Unity Line – „Galileusza” – który zostanie przeniesiony na linię Świnoujście – Ystad – poinformowała Katarzyna Antoń, kierownik Działu Marketingu w Unity Line. – Dzięki temu „Epsilon” znacząco wzmocni potencjał przewozowy między Polską a Szwecją.

Dodajmy, że na przełomie roku służbę na linii Świnoujście – Ystad zakończył inny prom Euroafriki: „Jan Śniadecki”.

Jak już informowaliśmy, w poniedziałek (15 stycznia) odbyła się uroczysta inauguracja „Epsilona”, który cumował wtedy przy nabrzeżu Kaszubskim w „Gryfii”. Stocznię opuścił w sobotę (20 stycznia) wieczorem. ©℗

