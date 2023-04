Pracodawcy komentują. Polki i Polacy patrzą w przyszłość z większym optymizmem

Od lewej: Ksenia Malinowska i Monika Olszewska. Fot. ZPPZ

Według danych GUS w kwietniu 2023 stosunku do marca 2023 odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich.

Monika Olszewska, Ekspertka ds. rynku pracy przy zarządzie Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego, prezeska zarządu MRM Consulting

Wskaźnik ufności konsumenckiej poprawił się w kwietniu o 3,4 pkt. proc. w stosunku do marca. Nastroje Polaków polepszają się. Konsumenci są przekonani, że przyszłość będzie dla nich korzystniejsza, a zdecydowanie gorzej oceniają bieżącą sytuację. Oczekują niższej inflacji, chociaż dane makroekonomiczne wcale nie wskazują na to, żeby inflacja miała się w najbliższym czasie obniżyć. Wskaźnik wyprzedzający, pierwszy raz od lutego 2022 spadł poniżej 20 pkt i jest to jego najniższa wartość od maja 2018.

Ksenia Malinowska, Dyrektorka Worldpeople Polska Sp. z.o.o, Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

Polki i Polacy także lepiej oceniają możliwość oszczędzania w przyszłości niż obecnie. Chociaż widoczna jest korelacja pomiędzy wskaźnikiem oczekiwanej inflacji, a oszczędzaniem, mamy spadek wskaźników dotyczących obecnych i przyszłych możliwości oszczędzania. Prawdopodobnie poprawa nastrojów wśród konsumentów jest związana z porą roku i końcem sezonu grzewczego, czyli zakończeniem jednego z najistotniejszych problemów - z cenami nośników energii. Można zauważyć, że rzeczywiste dane nie są spójne z wynikami miękkich badań."